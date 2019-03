Los servicios durante los feriados del Carnaval

| Publicado en Edición Impresa

La Municipalidad de La Plata informó cómo funcionarán los servicios y las dependencias comunales durante los feriados de Carnaval a celebrarse hoy y mañana. De este modo, según anticiparon, las oficinas administrativas no tendrán actividad en ambas jornadas, mientras que sólo habrá recolección de residuos hoy.

• RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos funcionará normalmente hoy, tanto para los residuos habituales, como también para los no habituales. Asimismo, se informó que no habrá prestación del servicio durante la jornada de mañana, “por lo que se solicita expresamente a la ciudadanía no sacar los residuos a la vía pública”, indicaron.

• ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Durante ambos feriados, no estará en funcionamiento el sistema de Estacionamiento Medido.

• CONTROL URBANO

La Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano realizará inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad. Se recibirán denuncias a través de la línea 147.

• CENTROS DE SALUD

Los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de la comuna dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas durante los dos feriados, y el Servicio de Emergencias SAME trabajará con total normalidad por medio de la línea 107.

• CEMENTERIO

El Cementerio Municipal abrirá al público de 7 a 18 horas ambos días, y el servicio de cochería será de 8 a 12 horas, por los accesos laterales al predio.

• MERCADO CENTRAL Y REGIONAL

El Mercado Central permanecerá cerrado hoy, mientras que estará abierto para la venta al público el día martes, en el horario de 8 a 13. En tanto, el Mercado Regional realizará las descargas del lunes para el martes.

• bANCOS

No habrá bancos hoy y mañana, reabrirán el próximo miércoles.

• TRANSPORTE

Las empresas de transporte funcionarán con esquemas de frecuencia del fin de semana. Esto corre para las líneas municipales como para las interurbanas. Se normalizarán las frecuencias el próximo miércoles.

• publicidad el dia

La oficina de publicidad de diario EL DIA estará cerrada hoy y abrirá mañana, de 9 a 13.