La Provincia elevará la “carga” en el Boleto Estudiantil a $810

Fuentes del Ejecutivo bonaerense le confiaron a EL DIA que elevarán el monto de la carga mensual en el Boleto Estudiantil “de $585 a $810”, es decir un 38%. La actualización del beneficio destinado a los estudiantes -desde jardín a Universidad- llegará como consecuencia del aumento tarifario en el transporte previsto para el 15 de marzo. Ese día, el mínimo de colectivo pasará de $17.70 a $19,20, mientras que el de tren saltará de $7 a $7,75. “Cada vez que la tarifa sube se ajusta el monto para que los usuarios puedan cubrir 45 viajes mensuales”, precisaron desde el Gobierno.

La confirmación llegó horas después de que la Federación Universitaria de La Plata (Fulp) se movilizara hasta el ex ministerio de Obras Públicas (donde hoy funciona Infraestructura) para exigir una actualización en el Boleto. Allí, pidieron que la “carga” que hace la Provincia en la tarjeta Sube de los estudiantes adheridos al sistema esté “por encima de los $900”, ya que con el monto actual no pueden cubrir 45 viajes por mes, “sino apenas 25”.

Además, como parte de los reclamos apuntaron que “por fallas en la web no podemos inscribirnos”. Pues, el trámite se inicia de manera on line en la página oficial o en el sistema Siu Guaraní de cada facultad, para el caso universitario. Sobre este punto, desde el Gobierno indicaron que “mientras no hay clases el servicio está en reparación, pero va a funcionar cuando comiencen las clases los universitarios”.