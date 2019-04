Contundente triunfo de Uñac en las primarias de San Juan

La victoria le abre la puerta para postularse a otro período, aunque no se descarta que participe en un armado nacional, jugando para Lavagna. Cambiemos, segundo

El gobernador Sergio Uñac obtenía anoche más del 55% del total de los votos escrutadas más del 62 % de las mesas en las PASO celebradas en la provincia de San Juan.

Como su más inmediato perseguidor se ubicaba el candidato del Frente Con Vos (que obedece en el orden nacional a Cambiemos) Marcelo Orrego, que alcanzaba el 32,29 %, y luego Martín Turcumán de San Juan Primero, que obtenía 4,05% de los votos.

Según la información disponible al cierre de esta edición, el peronista Uñac, del Frente Todos, obtenía el 55,90%, es decir 135.270 votos y Orrego 68.547 sufragios. Turcumán sumaba 8.607, seguido por la ex senadora Nancy Avelín.

Con estos resultados, el mandatario provincial, que sucedió en el cargo a José Luis Gioja en 2015, festejó el resultado en su cuenta de Twitter con un escueto “Gracias sanjuaninos”, acompañado de fotos de campaña.

A nivel nacional Uñac, a pesar de sus acercamientos con el kirchnerismo, fue el primer gobernador del peronismo en salir a apoyar como precandidato a presidente al ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. De todos modos, tiene aspiraciones de alguna vez llegar a conducir la Casa Rosada aunque a su madre no le guste.

Orrego, mientras, sostuvo en su búnker que el resultado “nos abre la puerta para participar en una elección general que no es poca cosa, porque hemos hecho una muy buena elección y de acuerdo a nuestra expectativa”.

Agregó que “en la elección provincial hubo otro camino y otra propuesta que ha sido la ganadora”, pero recordó que “esta no es más que una PASO” y que “veremos cómo resulta la elección general del 2 de junio”.

Finalmente indicó: “Nosotros vamos a seguir hablando cara a cara con la gente porque no tengo recursos para hacer otra cosa que llegar mano a mano con el ciudadano y así me siento bien”.

“CONSOLIDAR EL MODELO”

Uñac había destacado que un triunfo en el proceso electoral que se inició con las PASO, buscan “seguir consolidando el modelo sanjuanino de una provincia ordenada” que no compromete el “equilibrio fiscal”, al tiempo que apuntó a aportar su “granito de arena” de cara a los comicios nacionales de octubre. El gobernador apuntó a que “buscamos seguir consolidando el modelo sanjuanino de una provincia ordenada, que diversifica la economía y que insiste con el financiamiento al sector privado y una actualización salarial con cláusula gatillo, pero sin comprometer equilibrio fiscal”.

Uñac se postulaba en las primarias de ayer “para sacar el pasaje para competir por la provincia el 2 de junio”, según dijo, pero no descarta participar también en las elecciones nacionales de octubre para “aportar” su “granito de arena” en una posible fórmula donde ocuparía el segundo lugar de una fórmula de consenso dentro del peronismo. ¿Con Lavagna?

“Vamos a colaborar para superar una situación nacional vinculada con la economía que nos preocupa a todos, con resultados magros o inexistentes, con alta pobreza e indigencia”, expresó Uñac.

Agregó que Argentina “merece un destino mejor” y abogó por trabajar “entre todos” para “superar la crisis y de una vez por todas empezar a crecer”.

Si bien el gobernador dejó claro que en la actualidad trabajan “en un proyecto que tiene como prioridad a San Juan”, insistió en su voluntad de “aportar” su “granito de arena a nivel nacional, posiblemente con una participación importante de cara al futuro”.

“El país entero pone hoy su mirada en San Juan”, señaló y asumió que “todos quieren ver qué pasa con el oficialismo y la oposición” esta vez, en su provincia.

Uñac definió a la campaña preelectoral como “tranquila” y a la elección como “un acto primordial para la democracia, más allá de los resultados de la elección”.

Dijo que “la votación se desarrolló con normalidad y sin problemas” hasta el momento, si bien pudo haber en el inicio de la jornada “alguna mesa demorada”.

La madre no lo quiere presidente

Por su parte, la madre del gobernador Uñac dijo que no le gustaría que su hijo sea candidato a Presidente porque, consideró, no la “vería más” a ella, por el grado de responsabilidad que significaría.

Dora Ene San Martín, de 80 años, fue abordada ayer cuando votó en las PASO de San Juan en el departamento sureño de Pocito en el que vive “Dorita”, como se la conoce en el pequeño pueblo del que es oriundo Uñac, y dijo estar “muy orgullosa” del destino político de sus hijos.

La mujer es esposa de un ex intendente departamental y madre del gobernador Uñac y del diputado nacional Rubén Uñac, del PJ.

Ante una pregunta de Radio Sarmiento acerca de una eventual candidatura presidencial del gobernador por Alternativa Federal fue muy contundente. “No, no quiero porque no me va a ver más”, sentenció, por las ocupaciones que implicaría tamaña responsabilidad fuera de la provincia.

Además, cuando le sugirieron irse a vivir a Buenos Aires, dijo “a mí me gusta San Juan, la tierra que me vio nacer”, aseguró la madre del gobernador.

