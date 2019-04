El club de Europa que quiere a Gallardo y lo que dijo el DT de River

El futuro profesional de Marcelo Gallardo siempre es noticia y en los últimos tiempos volvieron a surgir rumores sobre una posible oferta para dirigir en Europa.

Concretamente, las versiones vincularon al "Muñeco" con Olympique de Lyon y el contacto del DT con la prensa después de la goleada de anoche sobre Alianza Lima resultó propicio para que le hicieran la consulta.

El entrenador de River dijo sobre las versiones: "No voy a contestar sobre rumores ni si viví situaciones particulares, no voy a hacerlas públicas...No tengo nada para decir, no puedo contestar"

Después de la tajante respuesta y al hablar sobre el triunfo ante los peruanos dijo: "En líneas generales el equipo jugó un buen partido", destacó las actuaciones de Matías Suárez y Nicolás de la Cruz, autores de un gol cada uno y opinó: "No fue fácil jugar sin público".