Buscan unificar los reclamos por cañerías rotas, baja presión y la potabilidad del agua

Vuelven a activar un mapa interactivo para descargar las quejas de los usuarios y presentarlo ante la empresa Absa

| Publicado en Edición Impresa

A la escasez del agua y las cañerías rotas se le suma la potabilidad del servicio a los reclamos que realizan los vecinos de distintos barrios. Ante ese panorama, activan desde el Concejo Deliberante un mapa interactivo para hacer un reclamo colectivo a la empresa Aguas Bonaerenses.

Cabe indicar que en mayo de 2016 se elaboró un mapa de pérdidas de agua de La Plata, con el cual se visualizó y se tomó real dimensión del derroche de agua potable en la vía pública.

Ante la magnitud que tomó el relevamiento, el Ejecutivo municipal nos llegó a un acuerdo que realizó con la empresa ABSA para iniciar un plan de mejoramiento.

Según una simple observación, el plan no tuvo resultados positivos. Los reclamos por cañerías rotas, escasez del servicio o direa”. Y prosiguió: “por la magnitud que tomó el relevamiento, el Ejecutivo municipal nos convocó a participar del acuerdo que realizó con la empresa ABSA para iniciar un plan de mejoramiento”.

DISTINTOS RECLAMOS

“Con este nuevo registro de problemas de agua de red en los hogares, buscamos visibilizar la deficiencia que tenemos en la región, como por ejemplo la falta de servicio por días, la presión insuficiente, el mal olor, el color turbio o la no aptitud para consumo”, explicó Gastón Crespo.

“Entre todos podemos dar cuenta de las fallas en la calidad y el suministro de agua e intimar a la empresa a que garantice un servicio acorde a las tarifas que pretende cobrar, con nuevos aumentos para este año”, agregó.

En esta oportunidad el mapeo de las fallas pasa por la potabilidad del agua, más allá de los reclamos habituales por la escasez o las cañerías rotas en la Ciudad, explicaron los impulsores de la propuesta.

Según se describió el olor intenso y la potabilidad del agua es un tema de preocupación en Los Hornos, San Carlos y Olmos, que se suman a los reclamos iniciados hace varios años por los vecinos de Villa Castells y Gonnet, que aún esperan la puesta en marcha definitiva del Acueducto Norte que tuvo varios contratiempos, pruebas e inconvenientes para brindar agua potable a miles de vecinos de la zona norte.

Los reclamos por pérdidas de agua y faltante del servicio de agua abundan desde hace varios años.

El aumento en la tarifa aplicado este año, del 38 por ciento desde marzo, no hizo más que atomizar las quejas de los usuarios que ven cómo se derrocha el líquido en la calle durante varios días mientras en las viviendas baja la presión y hace imposible realizar las tareas básicas.

Hace 3 años, cuando se activó el mapa interactivo, se sumaron miles de reclamos en poco tiempo y derivó en el pedido de la Comuna a la empresa para que active un plan de mejoras en la vía pública, fundamentalmente acelerando las respuestas a los reclamos vecinales.

Para sumarse al reclamo colectivo la página es www.crespogaston.com.ar/absa

“RECLAMO POR DEUDAS QUE NO EXISTEN”

María Rosa Curuchaga, del centrode la Ciudad, se comunicó ayer con este diario para remarcar que a su domicilio llegó una boleta con una leyenda que mencionaba “usuario con deuda” y eso despertó la bronca de la vecina quien dijo que “al comunicarme con el call center de Absa no me supieron dar una respuesta sobre el tema y el trato no fue el mejor”.