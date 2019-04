El jugador de Boca que no se quiere ir pese a lo que dice su representante

El pase de Nahitan Nández y su alejamiento de Boca fue uno de los temas más salientes del último mercado de transferencias. La situación del jugador xeneize mantiene sus idas y venidas ya que mientras el representante del uruguayo ha dicho que si no le mejoraban el contrato se iba a ir de Boca, y Burdiso ya lo sabía, el volante habló por redes sociales y desmintió tales afirmaciones.

Las crónicas periodísticas recuerdan que Pablo Betancurt, el representante de Nández, salió a declarar que el jugador tenía ganas de ser dirigido por Bielsa en el Leeds y que hasta se lo había manifestado. Y agregó al respecto: "Burdisso sabe que Nahitan se va a ir. Si no se llega a un acuerdo por un nuevo contrato, hay un riesgo de ser transferido"

Pero Nández no opina igual: subió un video para cruzar a su representante y desmentir sus palabras. "Estoy muy contento en el club y no me quiero ir, no es así como se dijo. Si en algún momento llega algo interesante para Boca lo hablarán las personas que lo tienen que hablar, pero la verdad es que yo estoy contento. Quiero dejar este mensaje para que quede todo claro".