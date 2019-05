Atropelló a su novia después de una pelea en el Centro, la dejó tirada y se fue a bailar

Ocurrió en 3 y 54. La víctima, de 50 años, está internada. El hombre, de 54, fue capturado en cercanías de un boliche

| Publicado en Edición Impresa

Mientras una mujer policía que habría sido baleada por un subcomisario con el que convivía sigue en estado crítico, un nuevo caso sacude por estas horas a la Región que en 2018 acumuló 4.875 causas en el Registro Penal de Violencia Familiar y de Género (4,2% del total provincial): una mujer fue embestida por su novio, que escapó del lugar sin prestarle asistencia. Ella sufrió una fractura y traumatismos varios. Él fue detenido una hora después, en la misma zona donde pasó todo, el Centro de La Plata, cuando pretendía “seguir la noche en un boliche”, informaron fuentes oficiales.

Lo indagaron por tentativa de homicidio agravado, pero se negó a declarar y seguirá preso.

El caso sucedió antenoche, cuando un licenciado de 54 años que trabaja en una empresa de publicidad callejera y digital pasó a buscar en su auto a una mujer con la que habría empezado una relación sentimental “hace algunos meses”, según dijeron los dos.

Ella, una ama de casa de 50 años que vive en la zona de la Catedral, se subió en el Ford Focus del hombre. No estaba sola. “La acompañaba una amiga, que se sentó en el asiento de adelante”, dijo una fuente policial. El acusado aseguró que los tres fueron a distintos lugares y que consumieron “algunas sustancias”, agregó el vocero, aunque no está de más aclarar que esa declaración no tiene ninguna validez legal, porque al ser indagado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo usó su derecho a permanecer callado.

Por lo que se pudo reconstruir, alrededor de las 23.50 del viernes, dentro del Ford Focus el hombre habría empezado a acariciar a la amiga de quien hasta ese momento era su pareja, lo que disparó una fuerte escena de celos.

“Ella se enfureció con su amiga y con el hombre”, contaron fuentes oficiales, por lo que abandonó rápidamente el auto para irse caminando, en 3 y 54.

La cosa podría haber terminado entonces, pero concluyó con la víctima atropellada por el Ford Focus. “La levantó en el aire”, dijo un vocero, sin pasar por alto que resta determinar si fue “accidental” o con dolo. Por la carátula que dispuso en la causa, la fiscal supone que el hombre tuvo la intención de lastimar a la mujer, quien fue asistida por testigos después de que el auto escapó de la escena. La amiga se bajó del coche, cuyo conductor continuó de paseo como si nada.

Con una fractura en el codo derecho y politraumatismos de diversa gravedad, la víctima contó algunos detalles del caso antes de ser trasladada al hospital San Martín, donde ayer seguía internada.

El acusado, en tanto, fue detenido una hora después en diagonal 77 y 5, por policías de la comisaría Primera que hicieron un rastrillaje hasta ubicarlo en inmediaciones de un boliche.