VIDEO: Una youtuber china intentó comerse un pulpo vivo y así le fue

El video de una youtuber china intentando comerse a un pulpo se convirtió en las últimas horas en uno de los materiales más vistos y replicados en las redes sociales de todo el mundo ya que el furor se inició en Kuaishou, una de las plataformas de videos más visitadas en el país China y luego se trasladó a YouTube, Facebook e Instagram en donde consiguió millones de réplicas y reacciones.

De oriente a occidente, el video de Little Seven intentando comerse un pulpo vivo fue vista por millones de usuarios. En su país, la joven ya es conocida por realizar este tipo de pruebas. Siempre se la ve masticando ejemplares acuáticos vivos como peces pequeños y mariscos. Pero esta vez decidió ir por más aunque no puedo llevar a cabo a la perfección su plan.

Es que cuando estaba intentando llevárselo a la boca, el animal reaccionó y se le pegó en la cara. Tal fue el nivel de adherencia que logró con las ventosas de sus tentáculos que la joven debió librar una batalla encarnizada para poder despegarse al molusco de su rostro.

Así después de varios segundos de tironear, la joven consiguió su objetivo. El intento por realizar esta prueba no le salió barato ya que además de terminar con las mejillas coloradas por la presión sufrió un pequeño corte debajo del ojo. Seven, eufórica y ya sin el pulpo, jura venganza, “me lo comeré esta noche”, añade.