Cristina Kirchner, tras el anuncio de Pichetto: "No entiendo a estos capitalistas"

La senadora y precandidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó esta noche su libro "Sinceramente" en la provincia de Santiago del Estero.

La ex presidenta y candidata a vicepresidente por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, no pronunció palabra sobre la sorpresiva designación del senador Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, pero criticó al oficialismo al sostener que son "capitalistas que quieren que la gente se muera de hambre" y aseguró tener "muchas esperanzas de que los argentinos podamos encontrar un camino".La ex presidenta Cristina Kirchner criticó hoy a los "dirigentes" que "dejaron todo patas arriba" en el país y señaló que "una de las cosas más brutales" de esta etapa es que se "presentan las cosas como si no tuvieran que ver lo uno con lo otro", aunque dijo tener "grandes esperanzas" de que la oposición pueda encontrar su "camino".



La ahora precandidata a vicepresidenta planteó que por el país "han pasado dirigentes que han dejado las cosas patas para arriba: de megacanjes multimillonarios hasta la tragedia de 30 muertos en la Plaza de Mayo en los días de 2001", recordó.



Sin hacer mención al anuncio del presidente Mauricio Macri de convocar al senador peronista Miguel Pichetto como su compañero de fórmula, Fernández de Kirchner sostuvo que su intención es "colaborar para terminar con esta catástrofe que viven hoy los argentinos" y "unir" a la sociedad en un "momento difícil para todos".



Durante su exposición en el Forum de la capital santiagueña, donde estuvo acompañada en el escenario por el escritor Marcelo Figueras, la ex mandataria apuntó: "Una de las cosas más brutales que nos pasan es que nos presentan las cosas como si no tuvieran que ver lo uno con lo otro".



"Si Perón y Evita hubieran tenido un hijo, después de las cosas que le han hecho a los míos, lo que hubiera sido si hubieran tenido un hijo", planteó en referencia a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.



Acompañada por el gobernador Gerardo Zamora y su esposa, la diputada Claudia Ledesma Abdala, la ex presidenta sostuvo además que "todavía falta un poco para contar las memorias", dado que éstas se narran "al final del camino".



Al hacer referencia a la "crisis" actual, enumeró que el país está "endeudado", con "la gente haciendo malabares, los que pueden, para llegar a fin de mes", además del "temor a perder el trabajo que anida en muchísimos".



Tras ratificar sus "grandes esperanzas" en que la oposición va a encontrar su "camino" a través de un nuevo "contrato social", Fernández de Kirchner reafirmó su "absoluto compromiso para trabajar fuertemente por reconstruir un país que, no duden, va a atravesar grandes dificultades".



Sobre ese último punto, sostuvo que los "dólares" del préstamo del FMI "va a haber que devolverlos, no se los vamos a pedir a los cartoneros de (Juan) Grabois o a los camioneros de (Hugo) Moyano".