Las Granatto “hermanadas” para el triunfo

Con la presencia de María José Granatto, Santa Bárbara “A” consiguió la segunda victoria consecutiva al derrotar 3-0 como visitante a San Martín, en el marco de la 10ma. fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División. Majo convirtió uno de los goles, mientras que los restantes fueron obra de su hermana -y también integrante de Las Leonas- María Victoria Granatto. Al término del partido, Marcelo Garraffo dijo que con “la presencia de Majo, que pudo jugar sin ningún problema, como la de Vicky, ambas del seleccionado argentino, el equipo se fortaleció mucho en su juego”.

Cabe destacar que María José Granatto estuvo jugando en la Liga de Holanda, donde se consagró campeona con Hockey Club Oranje-Rood de Eindhoven, como así también en la Pro-League con Las Leonas. El retorno de Majo marcó diferencias dentro de la cancha y seguramente encabezará el repunte que necesita Santa Bárbara “A” -en la anterior presentación había superado como local a St. Catherines 2 a 1- para salir del fondo de la clasificación de la máxima categoría.

Los demás resultados de los equipos platenses de Damas. Primera B: San Bárbara “B” 1 (Justina Nápoli), San Cirano 0 y Universitario “A” 0, Buenos Aires Cricket & Rugby Club 1. Primera C2: Sociedad Hebraica 2, Estudiantes “A” 1 (Belén Pardo). Primera D2: Universitario “D” 0, Quilmes “B” 1. Primera D3: San Luis “A” 2 (Magdalena Ajargo e Ingrid Anahi Zocco), Vicentinos 0. Primera D4: Santa Bárbara “D” 0, San Lorenzo 2; Liceo Naval “B” 0, Universitario “B” 3 (Lucía Pesclevi -2- y Rocío Alonso) y Macabi 1, Santa Bárbara “C” 1 (Lucía Molinari). Primera E1: Santa Bárbara “F” 5 (María B. Estada -4- y María J. Fratantueno), Banco Central 2 y Pucará “B” 3, Gimnasia 2 (Florencia Albariño y Andrea Bello). Primera E3: UBA “B” 0, San Luis “B” 3 (Pilar B. Lhuillier, A. Catini y María C. Herrera) y Tigre RC 0, Universitario “C” 3 (J. Zabaleta -2- y J. Cerdá). Primera E7: Los Pinos 1, Santa Bárbara “E” 3 (V. Brisson, A. Gutiérrez y M. Maldonado).

HOY, LOS CABALLEROS

Desde las 16, por el Metro de caballeros. Primera A: Santa Bárbara “A” (14) vs Ciudad “A” (18). Primera B2: GEBA “B” (9) vs Universitario “A” (20) y Estudiantes (0) vs Ferro (4). Primera B2: SAGLZ (15) vs Santa Bárbara “B” (18). Primera C: QHS (13) vs Universitario “B” (11). En Primera Damas Domingo: San Cirano (23) vs Estudiantes “C” (16).