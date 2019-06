Universitario perdió en Morón pero sacó un bonus

| Publicado en Edición Impresa

Por la 9na fecha del torneo de Primera B de la URBA, Universitario cayó como visitante frente a Los Matreros por 24 a 20. El conjunto de Gonnet hizo un buen partido y rescató un punto bonus defensivo ante el puntero del certamen.

La U tuvo un auspicioso inicio porque a los 3’ se puso en ventaja con un penal de D’Onofrio. Asimismo dominó las primeras acciones de juego y puso en aprietos al equipo de Morón. Minutos después llegó el try para el elenco local por intermedio de De Muria. Esto no amilanó a la U que siguió con su persistente juego corto, y pudo llegar nuevamente al try contra la bandera por intermedio de Herrera para pasar arriba en el tanteador por primera vez en la tarde.

A los 33’ el dominio de los delanteros albinegros fue más evidente porque de un scrum llegó otro try apoyado por Damioli. A poco del cierre del primer tiempo un try penal del local dejó el parcial 15 a 14 para Universitario.

En el complemento la U sufrió el desgaste y allí el local hizo la diferencia con un penal y un try convertido por Morales. A poco del final el amor propio de la U en un buen ataque tuvo su try por intermedio de Almeida que le dio el bonus defensivo para seguir sumando. La próxima semana las Panteras recibirán a CUQ en Gonnet.

Universitario formó con: G. Sereno, M. Urban, J. Mercapide; J. Herrera, G. Pau; J. Almeida, F. Urréjola, F. Damioli, L. D’Onofrio, V. Darhanpé, P. Zunino, M. Rodríguez, F. Fernández, N. Brandoni y F. Espinosa. Entrenador: R. Morgan. Ingresaron: E. Gaudio, J. Buiatti, F. Matsuo y A. Savegnago.