El Río de la Plata recuperó sus niveles pero muchas canillas siguen “secas”

| Publicado en Edición Impresa

Los reclamos por la falta de agua se mantenían ayer a la orden del día en la Ciudad, pese a que el Río de la Plata recuperó sus niveles habituales luego de la jornada del miércoles, en la que experimentara una bajante muy pronunciada que provocó que gran parte de los platenses y vecinos de Berisso y Ensenada se quedaran con las canillas secas.

Ayer, en la redacción de EL DIA siguieron llegando reclamos, a pesar de que el miércoles por la noche Absa había informado que el servicio estaba normalizado.

En 20 y 70, María Puig, se quejó porque en su barrio hace 5 días que están con las canillas secas. “La excusa fue la bajante del Río, pero ¿y los otros días qué?”, se quejó la lectora, al tiempo que sostuvo que “esta zona es muy castigada por Absa y no sabemos las razones. No aguantamos más nada porque no nos dan ninguna solución”. También nos escribieron desde la zona de 62 entre 7 y 8: “No hay una gota de agua y Absa no da respuestas”.

Julián, por su parte, vive en la zona de 22 y 61, y asegura que “no hay agua desde el domingo a la noche. Primero por el corte de luz y ahora se supone por el Río, mientras tanto sobrevivimos como se puede”. El Barrio Hipódromo también se ve afectado por el corte del suministro ya que desde 115 y 38 Liliana Cerain manifestó que “estamos sin agua desde las 7. Nos informaron que se solucionaba hacia la noche y nada”.

Marcelo De Plácido, vecino del Barrio UPCN, más precisamente de 89 bis entre 1 y 2, dijo que hace 4 días está sin agua. Mabel Arosteguhy, de 64 y 13, Bernardo Fortaleza, de 17 entre 66 y 67, y quienes viven en 9 y 54 y en 160 y 520 también seguían sin suministro.