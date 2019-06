Cristina Kirchner aseguró en Rosario que “hubiera sido la amante de Belgrano”

Se quejó de que mientras a ella le “inventaban amantes” siendo viuda otras (en alusión a Vidal) “son como hadas angelicales”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella hubiera sido “amante de Manuel Belgrano”, el creador de la bandera argentina, al presentar su libro “Sinceramente” durante un virtual acto político en Rosario.

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos elogió a quien dice que es su prócer favorito, calificándolo de “un economista y un apasionado en su vida”.

Pero enseguida ingresó en el terreno de la vida personal del héroe argentino y dijo: “No sé si hubiera podido ser la esposa porque a este no lo casaba nadie. ¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma...”.

Y remató: “Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio”.

Además se quejó del trato que recibió ella siendo viuda y del que recibe María Eugenia Vidal. “Me inventaron amantes. Yo siempre pensé que era algo muy misógino, muy contra las mujeres, pero después me di cuenta que hay dirigentes mujeres, jóvenes, de 45 años, que no son del campo nacional y popular, que no son viudas como yo, son separadas, (y las tratan) como hadas, virginales, angelicales”, dijo en Rosario.

Y agregó: “Yo digo, qué suerte que tienen algunas mujeres que no se meten en su vida privada. A lo mejor son en serio virginales y angelicales”.

CRÍTICAS AL GOBIERNO

Además Cristina Fernández de Kirchner, criticó al Gobierno por haber firmado el acuerdo con el FMI “el Día de la Bandera” y por “cuestionar a un gremialista en un colegio”, en relación a los dichos del presidente Mauricio Macri, quien calificó de “mafioso” y “patotero” a Hugo Moyano.

¿A quién se le ocurrió firmar un 20 de junio, el día que recordamos a la bandera y a (Manuel) Belgrano?, ¿lo hicieron a propósito?”, se preguntó la ex mandataria en la ceremonia, convertida en un acto de campaña.

Dijo que “lo podrían haber hecho el 19 o el 21” pero, agregó, “a lo mejor entienden la Patria de otra manera”.

Fernández de Kirchner recordó que la su última visita a Rosario fue el 20 de junio de 2015, y comparó aquella fecha con la actualidad.

“Podríamos empezar por los índices de desocupación, por la cantidad de comercios, pymes y empresas con dificultades, ni qué hablar del endeudamiento”, dijo.

Recordó que entonces “estábamos peleando con los fondos buitres” y que luego “nos dijeron que si pagábamos lo que decían iban a llegar las inversiones, y la verdad que lo único que llegó fue el FMI”.

En un tramo de su charla, que se extendió por una hora, la ex presidenta cuestionó al actual mandatario por los dichos sobre Moyano que realizó hoy también en Rosario, al conmemorarse el Día de la Bandera.

Macri dijo que en Argentina hay una “patota del transporte” y tildó de “mafiosos” al secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, y a su hijo Pablo. “¿No había otro tema para tratar, que insular o agraviar a una persona?”, advirtió Fernández.

En la misma línea y también a modo de pregunta, dijo: “¿Era necesario en un colegio, rodeado de chiquitos, insultar a un gremialista que, aparte, estaba con él el 17 de octubre de 2015 cuando inauguraron el busto de Perón?” en la ciudad de Buenos Aires.

Cristina de Kirchner señaló que “es público y notorio que hemos tenido nuestras diferencias” con Moyano, y agregó que “además del mal gusto, (Macri es) desmemoriado”.

Del acto, seguido afuera a través de pantallas gigantes por militantes de su sector, participaron la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y el legislador camporista Marcos Cleri, entre otros.