“Hice todo para quedarme en River, pero no pudo ser”

El defensor uruguayo rompió el silencio y contó las razones por las que no seguirá ligado al equipo que dirige Marcelo Gallardo

Camilo Mayada es una de las bajas del plantel de River para el próximo semestre. El defensor uruguayo rompió el silencio y ayer afirmó que hizo “todo” para quedarse en el club y aseguró que se va “con la frente alta” para continuar su carrera en San Luis de México.

“Me voy triste. Hice todo para quedarme en River, peor no pudo ser. Hasta la noche previa estuve esperando para seguir. No es cierto que me ofrecieron estar entre los cuatro o cinco mejores pagos del plantel. Es una mentira que instaló un periodista; me voy con la frente alta”, expresó Mayada en diálogo con TyC Sports.

El jugador uruguayo, de 28 años, no renovará su vínculo con el club de Núñez, que finalizará el próximo domingo y se marchará de la entidad ‘millonaria’, con nueve títulos desde su arribo en enero de 2015.

“Con (Marcelo) Gallardo hablé hasta el último día. Él quería que me quede. Habló con los dirigentes para que me renueven y yo le había dado mi palabra que si la oferta era buena me quedaba”, indicó el ex Danubio de Montevideo.

Mayada señaló que nunca le importó “ser titular o figura” en River y que siempre se sintió “cómodo” en el último campeón de América.

“Soy un agradecido a River. Gallardo me dio todo. Fue el último con quien hablé y nos dimos un abrazo muy grande. El día de mañana volveré a River, no tengo dudas y le quiero agradecer al hincha. Siempre seré un hincha más. Fui parte de la historia de un gran club”, añadió Mayada.

“Los dirigentes hicieron lo posible, me voy bien con ellos. No me voy por la puerta de atrás, hice todo para quedarme”, concluyó el volante uruguayo.

EQUILIBRIO CON ANTEOJOS DESTELLANTES Y NEUROCIENCIA

Los jugadores de River realizaron ayer una nueva práctica en la ciudad de Los Angeles, en el marco de la pretemporada que lleva adelante en Estados Unidos. El grupo, además de desarrollar los habituales trabajos físicos y tácticos, efectuaron ejercicios de neurociencia y equilibrio con anteojos destellantes.

Estos entrenamientos ya es habitual y los supervisa la doctora Sandra Rossi.

Los futbolistas utilizan lentes que ofrecen diferentes estímulos para fortalecer la atención, la concentración y la rapidez en la toma de decisiones en una cancha. Ofrecen diversas variantes que permite garantizar el interés del deportista, tanto en campo como en el laboratorio (con computadora, herramientas y programas informáticos).