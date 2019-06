Falleció Max Wright, el actor que interpretó al papá en la serie "Alf"

El actor de 75 años padecía cáncer hace varios años

El actor Max Wright, que se hizo famoso en los ochenta por interpretar al papá de "Alf", falleció este miércoles a los 75 años tras una larga pelea contra el cáncer. Así lo confirmó la familia al portal estadounidense TMZ, que detalló que el artista se encontraba en su casa de Hermosa Beach California.

La exitosa serie contaba la historia de un extraterrestre procedente del planeta Melmac que por accidente termina viviendo con la familia Tanner. En esa convivencia ocurrían divertidas e hilarantes situaciones, especialmente con el gato "suertudo", a quien el recién llegado quería comer.

El elenco lo completaban Anne Schedeen, que interpretaba a Kate, la madre; Andrea Elson, que era Lynn, la hija; y Benji Gregory, que se ponía en el rol del hijo menor.

Wright también participó a lo largo de los años en múltiples películas como "All That Jazz", "Reds," "The Sting II," "Soul Man," "The Shadow" y en series como "Friends", "Buffalo Bill," "Cheers," "Misfits of Science," "Dudley" y "Norm".