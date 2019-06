“La idea no es esperar, sino generar y liquidarlo en los 90”

Ignacio Oroná, referente de San Carlos, es optimista y sabe que están muy cerca de concretar el regreso esperado a la Primera B

| Publicado en Edición Impresa

Por LEANDRO DUBA

lduba@eldia.com

Ignacio Oroná, uno de los referentes del plantel de Villa San Carlos, aguarda con cierta ansiedad (al igual que sus compañeros), pero con el optimismo por las nubes, la segunda final del Reducido de la Primera C ante Excursionistas, que podría terminar en el ascenso del Celeste a la B Metropolitana.

El volante, uno de los puntos altos del equipo que conduce técnicamente Jorge Vivaldo, habló con este diario sobre el momento del equipo y de las chances de obtenerel tercer ascenso a la división superior.

“Como grupo estamos mejor que nunca. Venimos de una racha en este Reducido de cuatro triunfos consecutivos, y la verdad, es un momento importante el que estamos viviendo en el plano futbolístico”, dijo Oroná.

Y agregó: “La diferencia que sacamos en el partido de ida fue importante, pero es un solo gol de ventaja. Sería un error pensar que si sacamos un gol de diferencia la serie está cerrada. Todo lo contrario. Jugando de visitante y en la cancha de ellos, que conocen el sintético mejor que nosotros, será clave que lo tomemos con la responsabilidad del caso. Hay que salir a jugar con mucha tranquilidad, concentrados y metidos en el partido porque es una final, y como tal, hay que jugarla con todas las fuerzas”.

“NO HAY QUE SALIR A DEFENDERNOS”

San Carlos se impuso por 3-2 en el partido de ida, celebrado en Berisso, el pasado fin de semana. Ahora, la revancha está prevista para el domingo a las 14:30, en el Bajo Belgrano.

“Sabemos muy bien que no debemos salir a defendernos y a aguantar, pero si lo hacemos, lo vamos a pasar muy mal. La idea, entonces, es generar todo lo que podamos, no esperar, y si es posible, liquidarlo y no estar sufriendo los noventa minutos que le quedan a esta serie”.

Nacho Oroná ha tenido un nivel superlativo, que lo han convertido en una de las figuras del equipo.

“Obviamente, vamos a hacer lo imposible para conseguir el ascenso. El grupo está mentalizado y es conciente de que nos jugamos cosas importantes. Ojalá tengamos un buen partido y así, poder coronarlo de la mejor manera. Queremos conseguir el ascenso, porque es lo que venimos buscando y trabajando a lo largo de este año. Sabemos que no será sencillo, pero el grupo esta muy compenetrado en que se puede lograr el objetivo”.