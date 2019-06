Julio Garro sobre los feriantes: "Son laburantes y por eso les habilitamos un predio"

El intendente de La Plata habló sobre la tensión en Plaza San Martín entre manteros y la policía

El intendente Julio Garro habló de la situación que se vive en Plaza San Martín con los vendedores ambulantes, donde se encuentran apostados en ese espacio verde platense frente a un gran cordón policial que impide la instalación de manteros desde esta mañana. Al respecto explicó que "estamos llevamos adelante un relevamiento de rutina porque hay muchos vendedores que se habían comprometido al empadronamiento, ya que se fue agrandando y se sumó gente".

En diálogo con eldia.com, el jefe comunal manifestó que "tenemos un predio a disposición y ya hay muchos feriantes que tienen sus puestos. Nos daba la sensación que no había definiciones por parte de ellos y en ese sentido los invitamos mediante el diálogo a otra alternativa que les brindamos", y agregó: "No es sacar a los vendedores y no darles una fuente de trabajo. Entendemos que son laburantes y por eso les habilitamos el predio para sus actividades".

En tanto, sostuvo que "tenemos que defender a los comerciantes que dan empleo y le ponen el hombro a un momento de la economía con cierta dificultad, pagando impuestos, alquileres, gas, luz, teléfono, APR, Arba y Afip. Entocnes creemos en la competencia leal e igual". También resaltó que el municipio "les da una alternativa clara y concreta en un predio para que puedan desarrollar su tarea. No les decimos váyanse a su casa. Y eso es más que importante".