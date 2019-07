Cristina y Lilita hicieron campaña en Mar del Plata, pero no se cruzaron

La precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos fustigó a la gobernadora Vidal. Carrió, criticó al intendente Arroyo

Cristina Kirchner y Elisa Carrió hicieron campaña ayer en Mar del Plata, en dos actos apenas separados por cinco cuadras de distancia, aunque nunca se cruzaron. La senadora presentó su libro “Sinceramente” en el Hotel Provincial mientras que la diputada acompañó la campaña a intendente de Guillermo Montenegro, con un acto en el Torreón del Monje.

Acompañada por el precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la ex presidenta Cristina Kirchner casi no habló de su libro y aprovechó el acto para cuestionar la gestión económica del Gobierno y apunta otra vez contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

“A vos Axel (Kicillof) que uno te acusó de soviético y no se qué cosa rara. Estos son soviéticos. Esto es un régimen no capitalista”, lanzó Cristina, y destacó que durante sus gobiernos “los supermercados rebalsaban de mercadería”.

En tanto la actual diputada por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, cuestionó al intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo.

En el Torreón del Monje, ante una concentrada concurrencia en la que sobresalió el precandidato a intendente Guillermo Montenegro, Lilita Carrió lanzó su libro “Vida” al tiempo que dijo sobre Arroyo que fue la “elección de un hombre honesto pero imposible de tratar. No sé si metí la pata pero dije lo que siento”.

Good Bye Lenin

¿Alguien vio la película ‘Good Bye Lenin’? Se acuerdan de esa parte donde en la Unión Soviética iban a esos lugares a comprar y no había marcas, había dos o tres tarritos y podías llevarte solamente uno o un cachito de carne porque la ración era tanto de carne, tanto de azúcar, tanto de harina. Ahora va la gente y dice ‘¿me da 100 pesos de carne o 30 de pan?’. Ahora están racionando. Esto es un régimen no capitalista, donde la gente no puede comprar lo que quiere ni la cantidad que quiere”, lanzó la ex presidenta.

Y agregó: “A ver, durante nuestra gestión los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoció, la pindonga, el cuchuflito. Hasta te venden productos que dicen en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es eso? ¿Esto es capitalismo? Capitalismo era cuando Axel estaba de ministro de Economía y la gente compraba y consumía y podía viajar”.

Cristina Kirchner le dedicó varios minutos a Vidal y recordó algunas de las entrevistas que la gobernadora dio en los últimos días. En una de ellas, al ser consultada sobre el crecimiento de la desocupación, Vidal lo relacionó con el aumento de la población.

“Me sorprendió la respuesta sobre la desocupación. Que la gobernadora dijera que el aumento de la desocupación fue por el aumento de la población. Entonces la tesis sería: nació más gente habrá más desocupación, es un disparate”, dijo con ironía Cristina Kirchner.

Y agregó: “Mirá qué importante el tema de medios, cómo después una sociedad tiene que soportar una gestión cuando se le vendió un producto que no era tal”.

Los cuestionamientos a Vidal no quedaron ahí y aprovechó para elogiar a Kicillof, que competirá por la gobernación bonaerense. Vidal señaló días atrás que “en esta elección se elige un gobernador y no ministro de Economía”.

“La provincia es un país dentro de un país, un tercio del PBI se produce aquí. La importancia de tener a alguien que tenga la visión macroeconómica. Sería estupendo que la provincia tuviera un gobernador que sepa de economía”, lanzó Cristina.

Arroyo “es un error”

La actual diputada por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, cuestionó al intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, y lo calificó como un “error de Cambiemos”.

Por otra parte admitió que “el gobierno tienen que cambiar profundamente algunas áreas. Hemos ganado la república pero tenemos que tener un Estado mucho más serio y responsable, tenemos que modificar casi en forma copernicana la educación. Me gustaría trabajar eso, pero sin cargos.

Además reconoció que “cometimos errores, sí, hay problemas a resolver, seguro. Pero saben de lo que salimos, del saqueo”.