Pichetto y Lousteau también harán campaña en el territorio bonaerense para ayudar a Vidal

El candidato a vicepresidente recorrerá el Conurbano en busca del voto peronista. Ayer, otro acto junto a Macri

| Publicado en Edición Impresa

María Eugenia Vidal sigue siendo la dirigente con mejor imagen del país. Pero aún así, afronta una elección muy compleja en la Provincia. Es justamente en territorio bonaerense donde Cristina Kirchner mejor mide y las distancias con Mauricio Macri se ensanchan.

Ese escenario complica a Vidal porque el postulante del Frente de Todos, Axel Kicillof, se beneficia con el efecto arrastre de la boleta presidencial. Al revés de lo que le ocurre a la Gobernadora que es quien debe ayudar a traccionar la candidatura de Macri.

Pese a ese cuadro inquietante para el oficialismo, en las últimas horas habrían llegado algunas noticias un poco más halagüeñas para Juntos por el Cambio. Trascendieron algunas encuestas que muestran a Macri creciendo en intención de voto producto de la estabilidad cambiaria y la baja de la inflación.

Aún así, cerca de Vidal aseguran que la situación sigue siendo “difícil pero no imposible”. Y dispuesta a poner toda la carne en el asador, la mandataria “abrirá” la Provincia para la llegada de distintas figuras que contribuyan a empujar su proyecto de reelección.

Ayer, por caso, trascendió que una de ellas que coincidirá en algunas actividades junto a Vidal será Martín Lousteau. El economista y diputado nacional es candidato a vicejefe de Gobierno porteño, pero tiene previsto participar en alguna visita con la mandataria.

También se habla de la participación de Miguel Angel Pichetto en alguna que otra recorrida por el Conurbano, con la intención de seducir el voto peronista.

Vidal también se seguirá mostrando junto al presidente Mauricio Macri en la inauguración o recorridas de obras que comenzaron.

Ayer, por caso, participaron de una recorrida para supervisar la obra que transformará en autopista el tramo de la ruta nacional 3 que une los partidos de San Miguel del Monte y Las Flores. Allí Vidal expresó que “muchos vecinos autoconvocados durante 20 años pidieron esta autopista y hoy empieza a ser una realidad”.

Vidal sostuvo que la obra “tiene beneficios concretos, como la tranquilidad de los que esperan en casa a un familiar sabiendo que viaja seguro. Es casi una hora lo que van ahorrar los transportistas en algunos tramos, tiempo que van a compartir con sus familias. También impacta en los productores que van a poder transitar en caminos seguros. Son obras concretas”, subrayó.

“El trabajo en equipo está dando resultados, demuestra que no somos lo mismo, porque no vinimos acá a hacer discursos lindos ni a maquillar realidades. Sabemos que no es fácil, que cuesta, pero nos ponemos los desafíos al hombro porque estamos convencidos de que podemos salir adelante y hacer cosas que se esperaron por décadas para cambiarle la vida a 16 millones de bonaerenses”, continuó la mandataria al cuestionar al kirchnerismo.

“Estos casi 4 años de trabajo demuestran que la Provincia no estaba condenada, que no teníamos que resignarnos, que esta pelea que dieron tantos autoconvocados en la ruta 3, en la 88, en la 7, valía la pena”, sostuvo Vidal. También estuvieron presentes el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el subsecretario de Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell y varios intendentes.