Los alcances del feriado nacional en la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Por el feriado nacional de hoy, en el marco del 203º aniversario del Día de la Independencia nacional, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios que regirá en la Ciudad:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes no funcionará durante la jornada de hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» Salud

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la lìnea 107

» Control ciudadano

La Subsecretaría de Control Ciudadano llevará a cabo los controles usuales y recibirá denuncias en la sede de 20 y 50, pero no se desarrollarán tareas administrativas (incluido el trámite de licencias).

» Esparcimiento

La República de los Niños estará abierta en su horario habitual, de 10 a 18;.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy.

» Mercado

El Mercado Central funcionará de 8 a 13, mientras que el Mercado Regional estará cerrado.

» Transporte

Los micros de corta distancia dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de fin de semana.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

Abrirá de 8 a 12 para el servicio de cochería. Estará abierto al público de 7 a 18.

» Publicidad EL DIA

La oficina de Publicidad de EL DIA estará cerrada en la jornada de hoy. Por lo cual volverá a atender al público en la jornada de mañana.