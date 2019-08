Del Piero saludó a De Rossi antes de su debut en Boca

El ex delantero italiano Alessandro Del Piero saludó hoy a su compatriota Daniele De Rossi antes de su debut en Boca Juniors en la previa del compromiso ante Almagro por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

"Quién sabe cómo se sentirá Daniele De Rossi, próximo a salir al campo con Boca por primera vez y sin los colores de su vida. Me siento un poco "perdido". ¡Buena suerte y un fuerte abrazo, Daniele!", escribió Del Piero en su cuenta oficial de Twitter.

Chissà come si sentirà Daniele #DeRossi, pronto a scendere in campo con il @BocaJrsOficial per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un pò "perso”... In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele!#ADP10 #Boca