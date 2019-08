Casi matan a golpes a un vecino para robarle 700 pesos y el DNI

Por el caso fueron detenidos dos sobrinos del “hornero” Auge, su madre y el padrastro. El damnificado dice que es la segunda vez que lo atacan en un mes. Y que tienen en vilo a todo el barrio

Un muchacho de 25 años atravesó un verdadero calvario en la noche del último lunes, cuando una banda irrumpió en su casilla de Los Hornos y lo sometió a una paliza feroz frente a su mujer y sus tres hijos, para robarle lo poco que tenía y jugar -literalmente- con su vida. Emanuel Sotelo Acuña sobrevivió para contarlo y denunciar a los responsables, a quienes identificó con nombre y apellido porque los conoce bien: viven a metros suyo y ya lo atacaron dos veces en un mes, según dijo este joven albañil en una charla que mantuvo con EL DIA en su casilla de chapa de 155 entre 157 y 158, escenario del incidente.

En el episodio anterior, “me dieron un machetazo en la cabeza, que me abrió un corte por el que tuvieron que darme cinco puntos de sutura”, recordó.

Pero lo del lunes resultó todavía más violento y su rostro, hinchado y cubierto de moretones en la zona de sus ojos, no deja lugar para las dudas. Los acusados son familiares del “hornero” José Luis Auge, uno de los condenados por el crimen de José Luis Cabezas.

“ROMPIERON LA PARED Y ENTRARON”

Acompañado por otros familiares, entre ellos su pareja, su madre y sus tres hijos de 1, 3 y 5 años, relató que la odisea arrancó “a las 9 de la noche del lunes”, cuando todos estaban durmiendo en la pieza.

“De repente escuchamos un ruido grande y enseguida vimos a estos pibes, su madre y el padrastro, que viven en esta cuadra, a tres casas de la mía”, dentro de la habitación, a donde accedieron después de meterse por los fondos y romper una pared de machimbre, explicó Emanuel.

Consciente de que él y su familia estaban en peligro, porque “ya tuvimos problemas con esta gente, igual que otros vecinos”, el joven se mostró resuelto a defender a los suyos.

“Les dije de pelear mano a mano, pero empezaron a pegarme trompadas y patadas. Hasta me tiraron piedras mientras estaba en el piso”, relató. Mientras eso pasaba la familia de Sotelo Acuña veía con terror e impotencia la golpiza, incluso la madre del joven que vive enfrente del terreno de la víctima.

Es que el ataque continuó fuera de la casilla del muchacho. Según dijo, lo llevaron “a los golpes hasta el arroyo que tenemos al lado de casa”, donde “la madre de estos pibes me hundió la cabeza varias veces en el agua como si quisiera ahogarme. Pero me sacaba y volvía a hacerlo”, ignorando los gritos de la madre de Emanuel, que rogaba que no lo mataran.

Finalmente se fueron con 700 pesos y el documento de Sotelo Acuña, a quien dejaron inconsciente y malherido, confirmaron fuentes oficiales. Lo trasladaron al UPA de Los Hornos, donde “me hicieron las curaciones y me dieron una inyección para bajarme la inflamación en la cara”, precisó Emanuel.

En la causa caratulada “tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y robo agravado por su comisión en poblado y en banda”, a instancias del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta policías de la comisaría Tercera de Los Hornos allanaron ayer a la madrugada la casa de los acusados, donde detuvieron a los sobrinos de Auge, de 18 y 25 años, a su madre, de 47, y al padrastro, de 51.

Sin embargo, desde el entorno de la víctima denunciaron que “otros familiares de los detenidos pasan por acá y, además de insultarnos, nos amenazan con que van a hacernos ‘el dos por uno’”. Dicho de otro modo, que “por cada uno de los detenidos la van a pasar mal dos de los nuestros”.

Hasta “llegaron a gritarnos que también nos van a prender fuego la casa”, acotaron.