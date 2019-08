Tras la condena, habló el endoscopista y cargó contra la anestesista

Lo hizo a través de una carta en la que cuestiona el fallo y los informes en los que se basó. Varios médicos salieron a respaldarlo

Luego del fallo de la Justicia y de que un grupo de médicos convocara en las últimas horas a manifestarse en su apoyo, el endoscopista Diego Bialolenkier, condenado a tres años de prisión por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, difundió una dura carta en la que carga contra la anestesista, Nélida Inés Puente, absuelta en el caso, y agradece el apoyo a familiares y a la Asociación Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (Endiba).

“Los médicos no delinquimos, ni una mínima lógica del pensamiento puede hacer pensar eso”, escribió el profesional condenado. En la misma carta acusó a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires de generar un informe “absolutamente tendencioso en contra de la endoscopía y a favor de su colega”.

Es la primera vez que el endoscopista se pronuncia por fuera del proceso judicial por el que fue condenado a tres años de prisión y a una suspensión de siete años y seis meses.

A todo esto, como se dijo, un grupo de médicos se manifestó frente a la Facultad de Medicina de la ciudad de Buenos Aires en apoyo a Bialolenkier. “Es una iniciativa particular de médicos”, aclararon fuentes de Endiba.

La convocatoria se difundió además por redes sociales con el hashtag #SomosMedicosNoAsesinos. “Al crucificar a Diego nos crucificaron a tod@s los medic@s.... El periodismo berreta y amarillista mata más que las endoscopías”, posteó el usuario @dramarcela406. Otro usuario escribió: “Nos reunimos con el fin de reivindicar nuestra profesión, tantas veces maltratada. En esta oportunidad en apoyo a un colega”.

También desde el Colegio de Médicos de la Provincia se lanzó una solicitada a favor del endoscopista. “No creemos ser Dios como sostienen algunos, ni se nos apaga la llama de la vocación -dice la solicitada en uno de sus párrafos (ver página 5)-. Si no tuviésemos un fuerte compromiso con nuestros pacientes, con el destrato, las agresiones y la carencia de los elementos mínimos necesarios, sería muy difícil continuar practicando la medicina. Primero pensamos en el paciente, poniendo en riesgo nuestra vida”.

LA CARTA

“Este hecho lamentablemente generó que un médico que ama esta profesión no puede no sólo llevarla a cabo, sino que no le admitieron ni la más mínima credibilidad a mis dichos, basándose en hechos hipotéticos apoyados por el cuerpo médico forense, en el cual participó hasta ese momento ni más ni menos que un integrante de la AAA (Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires), generando un informe absolutamente tendencioso en contra de la endoscopía y a favor de su colega”, escribió el endoscopista.

“Necesito que sea un punto de reflexión para todos -continuó en su carta-, que la endoscopía se rija por sus propias normativas, que si no las hay se hagan, que si están se completen, que se brinde apoyo a todo colega, porque solo nosotros nos tenemos a nosotros mismos. El resto de la sociedad médica se vio lastimada a excepción de la anestesista que, claramente y como todos sabemos, es un ente autónomo y desinteresado de los intereses de nuestra comunidad médica en general”.

Fueron los compartidos entre los profesionales médicos a través de distintas redes y a modo de apoyo los que terminaron haciendo que la carta saliera a la luz. “Si bien no puedo volver a ejercer por un largo periodo de tiempo, la vocación no la perdí, y el título no me lo saca nadie”, cierra en su párrafo final Bialolenkier.