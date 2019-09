Denuncias cruzadas y un escandaloso audio por la política de salud en Dolores

En una grabación, el jefe comunal exige que deriven pacientes a La Plata. “Lo editaron con mala intención, es campaña sucia”, replicó

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren (Juntos por el Cambio), quedó en medio una fuerte polémica, apuntado por supuestamente haber ordenado al personal del Hospital Municipal de ese distrito “derivar pacientes” a otros centros de atención de La Plata.

El tema se instaló a partir de la renuncia que presentó la semana pasada el director del Hospital Municipal San Roque de Dolores, Jorge Sepero, quien se fue en medio de denuncias de vaciamiento de salud en esa comuna.

La polémica estalló cuando en las últimas se hizo circular un audio en el que el profesional y el intendente discuten por el traslado de una paciente, en un contexto en el que Echevarren pide que “manden los pacientes a La Plata”. En ese sentido el jefe comunal dolorense aseguró que el audio “fue editado de mala fe”.

El conflicto se inició con la renuncia del director del Hospital local San Roque, Jorge Sepero, que antes denunció que la política del municipio era “restringir las prestaciones para recortar gastos”.

“El gasto en salud no se mide en plata sino en el bienestar de las personas”, disparó Sepero que agregó otras imputaciones sobre “maniobras de vaciamiento” y aseguró que “se usaron recursos municipales en la campaña porque hubo reuniones con diferentes personas del Hospital donde los conminaban a trabajar para la campaña del intendente, ir a doblar boletas, caminar la calle. Lo viví y me lo contaron”, afirmó.

En medio del escándalo desatado, se difundió un audio de una conversación entre el intendente Etchevarren y Sepero que le puso todavía más calor al conflicto.

En la grabación el intendente Etchevarren habla de una paciente internada “que no tiene nada” ante lo que el médico le insiste en defender su decisión de internar a la paciente, “con 22 semanas de embarazo con el feto muerto”.

Así, se genera un diálogo cuyos puntos salientes son:

Intendente: “Yo necesito que me manden a La Plata. No me manden más a Dolores”.

Médico: “Yo no puedo mandar a una enferma con el feto muerto a La Plata”.

Intendente: “Bueno, mandala a (General) Belgrano”.

Médico: “En las urgencias tenemos que aceptar, Camilo”.

Intendente: “No es urgencia”.

Médico: “Sí, era una urgencia, era un inducción al parto, había que inducir un parto porque la tipa tiene un feto muerto y retenido”.

Intendente: “¿Por qué a Dolores? ¿Por qué no a La Plata?”.

Médico: “Es vergonzoso mandar a una enferma de estas características a La Plata”.

Intendente: “Cuando venga un tipo que no tiene nada me voy a poner duro”.

Médico: “Pero no es que no tenga nada, esta mujer tenía patología”.

Intendente: “Que no me joda las pelotas, que se vaya”.

Ante la repercusión del audio difundido, el jefe comunal de Dolores salió al cruce para señalar que “se trata de una operación” y aunque no negó que ser la persona que se escucha en la grabación, aseguró que “es todo trucho y editado”.

Al respecto, acusó a Sepero al señalar que “el ex director del Hospital me graba las conversaciones y las edita porque juega para la oposición”.

Etchevarren agregó que el doctor Sepero “juega para la oposición, es mala persona, confiaba en él pese a que me decían que era mal tipo”.

En el marco de lo consideró “una campaña sucia”, Etchevarren dijo que el médico ya había operado en su contra dentro del gabinete municipal”.