Russo: "La gente no me pide ganarle a River, quiere ganar la Copa"

Miguel Russo habló sobre sus primeros días al frente del plantel xeneize y además de asegurar que "Estamos bien" marcó cuales son las metas.

En este último sentido, si bien las derrotas sufridas por Boca en los últimos cruces mano a mano frente a River golpearon fuerte, no cambiaron las prioridades.

"La gente no me pide que le ganemos a River, me pide que ganemos la Copa Libertadores" señaló Russo.

En esa dirección, durante una entrevista concedida en las últimas horas, el entrenador también aclaró que "Los hinchas te piden la Copa, te lo dicen siempre. En el 2007 era lo mismo y está bien, es la realidad. Pero el día que tengamos que jugar con River va a pedir que ganes, como ocurrió siempre. Y es lógico".

El DT en su primer balance añadió: "Tuvimos la primera semana completa de pretemporada, estamos bien porque no tenemos lesiones importantes, sumamos minutos de trabajo y empezamos a jugar esta semana, que es bueno". En ese sentido, el entrenador también aprovechó para llevar tranquilidad sobre el estado de Ramón Ábila: "No fue nada. Hoy lunes se entrenó normal gracias a Dios. Pero en Boca es así. Cuando uno dice algo, se encienden las alarmas".