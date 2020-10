El mundo del fútbol celebró los 80 años de Pelé

El ex futbolista brasileño Pelé, uno de los mejores de todos los tiempos, recibió una gran cantidad de saludos de sus ex compañeros, rivales, otras leyendas del fútbol, la FIFA, los Comités Olímpicos, la Conmebol, federaciones y clubes, a raíz de su cumpleaños número 80.

Edson Arantes do Nascimento, Pelé, nació el 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones, un pequeño pueblo de Minas Gerais, y fue tres veces campeón del mundo con su selección en 1958, 1962 y 1970, entre otros logros.

Su récord de goles alcanza 1.281 tantos en 1.363 partidos, una cifra cuestionada porque incluye partidos no profesionales. La FIFA lo coronó como el mejor futbolista del Siglo XX, distinción que comparte con otro crack: Diego Maradona. Entre las salutaciones aparecen Tostao (ex compañero), Beckenbauer, Ronaldo Nazario, en cantante Gilberto Gil y el ex presidente Lula Da Silva, entre otros.