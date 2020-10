Comercios y pymes de la Región en alerta por la quita de ayuda para pagar sueldos

La quita del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción o ATP7 por parte del gobierno genera una cantidad de problemas muy severos a empresas y comercios, desde donde critican lo imprevisto de la resolución que se hará efectiva con los sueldos de octubre, que empiezan a cobrarse en pocos días. Por eso algunos dueños de pymes y comercios de la Región ponen en duda la continuidad de sus emprendimientos.

Así lo hicieron saber a este diario los empresarios locales, quienes mostraron sorpresa y preocupación ante una medida que consideran “intempestiva” y a la que califican como “el golpe de gracia” para muchos emprendimientos que estaban tratando de “levantar cabeza” después de meses con escasa o nula actividad.

El Gobierno Nacional decidió que las empresas que podrán acceder al subsidio directo para el pago de parte de los sueldos sólo serán las de los sectores del turismo, cultura, entretenimiento y gastronomía. Para el resto, solo queda enfrentar con lo que tiene la recesión y la pandemia, en un contexto de fuerte inestabilidad cambiaria, alta inflación, caída en las ventas y escasez de crédito. Un panorama poco alentador y ante el que hombres y mujeres de empresa plantean una revisión de la medida por parte de la administración de Alberto Fernández y una mesa de diálogo para no condenar al cierre de más comercios e industrias con la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

Al respecto, el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, le contó a este diario que “el recorte del programa de ATP es un problema muy grave. Esta limitación ha dejado a una importante cantidad de pymes, y sobre todo comercios y pequeñas industrias afuera. El programa de asistencia al trabajo y la producción es un programa que tiende a mantener el empleo y para nuestro sector eso es fundamental porque el mercado es el nacional y éste está sustentado con los trabajadores registrados que cobran un salario y consumen productos realizados a través de la industria nacional y compran en comercios locales. Esta herramienta (el ATP) siempre tendió a conservar el empleo y a partir de la prohibición de despidos y las importantes multas que el gobierno ha impuesto, ayuda a que las empresas que no pueden hacer la reestructuración de su planta de personal a partir de la caída de las actividades, que en algunos casos ha superado el 50 por ciento, pueda pagar los salarios. Los salarios representan –dependiendo del sector- entre un 20 y un 30 del costo total, pero el problema real es la caída de la actividad y que las ventas no están remontando tal cual se esperaba, porque la recuperación a partir de la pandemia viene muy lenta”.

El empresario platense cuestionó la medida, y agregó que “esta decisión significa que empresas y comercios tendrán que afrontar un 100 por ciento del salario de los empleados, pero hay que tener en cuenta que hay un promedio de 20% de trabajadores exceptuados por enfermedades preexistentes, o por cuestiones de edad o cuidado de familiares, que hacen que tengamos que pagar el salario y no presten servicios a la empresa. No obstante, entendemos que en un marco tan grave como el de la pandemia los sectores que somos los pilares de las economías regionales y que damos empleo al 80% de los argentinos hemos puesto todo lo que pudimos poner y más. Muchas veces nos hemos endeudado para pagar el 100% del salario ya que la última resolución de la justicia laboral falló en que tenemos que pagar el 100% del salario más allá de las suspensiones por falta de actividad, por consiguiente creemos que la quita de los ATP a comercios y empresas en el marco de una pandemia para sectores que todavía no pueden trabajar o que están con una utilización de la capacidad instalada menor al 50 por ciento y personal exceptuado nos pone en una situación muy difícil”.

MÁS VOCES EN CONTRA

La preocupación por perder el ATP también llegó desde la Federación Empresaria de La Plata (FELP) con sus centros comerciales y cámaras sectoriales. El titular de la entidad, Gustavo Celestre, le contó a este diario que “es preocupante porque hay actividades en las que apenas nos estamos manteniendo y si se le quita a alguna de las pymes que están apenas al 30% de sus ventas, sumado a esta recesión que se profundizó este último mes con la escapada del dólar, muchas empresas van a tener que cerrar o planificar el cierre. Hoy existe la doble indemnización y ningún dueño de una pyme quiere dejar afuera a nadie y nos fundiremos junto con nuestros empleados porque jamás somos de salvarnos nosotros primero, vendemos nuestras cosas y cumplimos con nuestros empleados y a veces algunos trabajadores se quedan con los negocios y el dueño se va a la casa fundido y lo único que acumuló son deudas. Por todo esto es que vemos con mucha preocupación esta decisión del Gobierno, porque la asistencia es poca pero al que le llega es un sustento importantísimo. Esto va a ser el mazazo final para muchos comercios y empresas. Entendemos que los recursos son cada vez más escasos pero apelamos a la buena voluntad y pedimos una mesa de diálogo y trabajo para resolver esto”.

Desde el sector de la construcción, Fernando Magno, presidente de Apymeco (Asociación de pymes constructoras), “la resolución del Gobierno nos perjudica porque tenemos muchas empresas que cobraban el ATP, pero sólo podían hacerlo las que tenían obras empezadas antes de la pandemia. Esas empresas tuvieron que seguir pagando sueldos pero con las obras paradas. Luego las retomaron pero ahora les cortan el ATP y con eso acorralan a muchas pymes. Además, ofrecen como alternativa créditos a los que nunca tuvimos acceso, porque supuestamente te los da el banco con el que operás, pero en los bancos nos dijeron una y otra vez que no tenían líneas destinas a ese fin. Es una muy mala noticia y además nos avisan a pocos días de pagar los salarios, por eso muchas empresas van a tener muchas complicaciones para operar”.

En tanto, Jorge Dellasalda, Tesorero de la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP) y dueño de una pyme local, explicó que “la quita del ATP nos complica porque nos cuesta juntar el dinero para los sueldos. La pandemia y el desastre económico que tenemos en el país nos llevó a tener que achicar obras para seguir trabajando y tener continuidad. Pero la situación de las pymes es muy difícil, la presión tributaria es enorme, las condiciones no son las mejores y la parte gremial complica todo. Esta es en general la historia de todas las pymes de la Región”.