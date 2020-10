“El expresidente Macri nunca me pidió informes de inteligencia”

El exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, sostuvo que el expresidente “nunca” le pidió “ningún informe de inteligencia” y calificó de “falaz” la acusación en su contra, al prestar declaración indagatoria por el presunto espionaje ilegal. Estuvo durante 28 minutos ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge y los fiscales del caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, informaron fuentes judiciales.

Con la imputación en la mano, Nieto hizo un monólogo que grabó para cumplir así con su indagatoria a través de la plataforma virtual Zoom y entregó un escrito, sin aceptar responder preguntas.

El exsecretario privado durante los cuatro años de Gobierno de Macri se distanció además de otra imputada en el caso, Susana Martinengo, la encargada de la correspondencia presidencial que tendría vínculo con al menos tres de los acusados por maniobras de espionaje ilegal.

“Mi relación con Susana Martinengo era absolutamente profesional. La conozco directamente en la Casa Rosada, no la llevo yo, ni mucho menos, no era alguien de mi confianza. Hablaría con ella una vez cada dos meses. No tenía ni cargo jerárquico, ni firma, ni había sido nombrada por Boletín Oficial. Esa es mi relación y cualquiera en Casa Rosada lo puede contar”, aseguró en el descargo.

“Nunca Susana Martinengo me dio ningún tipo de informe de inteligencia”, dijo al sostener que “era una empleada más” en una planta de 125 personas que estaban bajo su cargo, divididas en 3 grandes áreas que a la vez tenían sus propios jefes.

Al diferenciarse de Martinengo, enfatizó que no conoce a “ninguno de los espías imputados en la causa” y que nunca supo de las “supuestas reuniones de espías y Martinengo en la Rosada”.

El exsecretario presidencial sostuvo además que sigue trabajando para Macri y que no hay evidencia en su contra. Además que el celular que usaba en funciones lo devolvió cuando dejó el cargo de funcionario.