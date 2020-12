“´Juntá unos pesos que me voy a buscar a Sabella´, nos dijo Bilardo”, recordó Correbo

Sin dudas que la figura de Alejandro Sabella permanecerá para siempre ligada a Estudiantes. Primero como jugador y luego como entrenador, “Pachorra” se manejó siempre con su humildad característica y su afán de gran persona, tanto adentro como fuera de la cancha.

Sin embargo, la unión entre el Pincha y uno de sus ídolos eternos comenzó en 1982 por decisión y ejecución de Carlos Salvador Bilardo, el elegido por la comisión directiva presidida por Raúl Correbo.

Hoy, a sus 82 años, el ex mandamás Albirrojo recordó aquella negociación tan particular, llevada a cabo por el “Narigón”, que terminó con “Pachorra” vistiendo la “10” del León y obteniendo dos títulos.

“Todos conocemos lo que fue y los buenos recuerdos de este muchacho”, Raúl Correbo

“Nosotros asumimos en diciembre del ´81 como comisión del Club. Y nuestra primera intención era la de contratar un técnico”, remarcó Correbo. “Por unanimidad, resolvimos que fuera Bilardo. Vino él y comenzó a armar el equipo con la sapiencia propia de Carlos. Y entre esas cosas, a los pocos días nos dijo: ´juntá unos pesos que me voy a buscar a Sabella´”, recordó. “A Alejandro lo conocíamos de su paso por River, por supuesto. Y bueno, juntamos unos dólares entre nosotros, los integrantes de la comisión directiva, porque el Club no estaba en condiciones de gastar demasiado en ese momento. Por supuesto que Carlos esperaba que fuera mucho más. Pero no importa, con eso que se consiguió, se fue para Inglaterra. Estuvo allá, haciendo los trámites y a los pocos días volvió con Sabella”, rememoró. “Me acuerdo siempre que nos reunimos en el Country y nos contaba Carlos, con su habitual forma de ser, las características del negociado. Y realmente había sido una cosa hermosa, con todos los toques de humor que tenía Carlos”, indicó. “En ese momento, nos decía que estaba charlando y las mujeres de los dirigentes del club europeo estaban esperando afuera. Y él pensaba: ´bueno, esto viene bien porque enseguida van a querer desocuparse para poder acompañar a las mujeres´. En fin, toda esa serie de pavadas a las que él le prestaba atención como nadie”, sostuvo. “En definitiva logró traer a Sabella, que se incorporó a un plantel ya bastante bueno que había ido armando Carlos de a poco. Lo de Alejandro fue de una riqueza maravillosa que le dio al grupo, porque todos conocimos lo que fue como jugador de fútbol. Y no solamente eso. Él siempre se mostró como un gran ser humano. Un tipo muy educado. Muy buena persona. Esas mismas cosas que demostró en su paso por el Club y por todos los lugares donde estuvo” remarcó Correbo antes de traer a colación una nueva anécdota para demostrar la humildad de Sabella.

“Recuerdo que cuando ya se había ido y estaba jugando en Porto Alegre, un día estábamos entrando al estadio por la vieja entrada de uno. Y delante mío iba Sabella con otra persona. Lo llamé y cuando accedimos, me dice: ´bueno, me voy acá a la tribuna de calle 1´. ´No, ¿cómo vas a ir a calle 1?´ Le digo: ´vení que vamos al palco´. Yo tenía una platea cerca del palco, pero hablaba con alguno de los muchachos para que lo dejaran pasar. Y él no quería saber mucho de eso. Seguimos caminando por adentro, porque uno de los empleados lo llevó inmediatamente hacia el palco, y el amigo de Alejandro, y eso prueba su humildad, dice: ´¿puede ser que después de tantos años lo sigan tratando así en un Club donde jugó?´. Eso es lo que sembró él. Y lo sembró después en la Selección”, indicó el ex presidente Pincha. “Todos conocemos lo que fue. Todos buenos recuerdos de este muchacho que realmente produce un gran dolor con su partida”, completó.

DE ESTUDIANTES Y DE NADIE MÁS

“Recuerdo siempre cuando estábamos un día en el Country y llegó Bilardo con la noticia de la contratación de Sabella”, comenzó Correbo. “Y Carlos nos contaba los detalles y las cosas que habían pasado. En un momento dado le dijimos: ´pero ahora está toda la prensa hablando de Sabella. Se lo van a llevar a otro lado´. Y Carlos, lógicamente, como de otra manera no podía ser, nos dijo: ´no se lo pueden llevar a Sabella porque los documentos de Alejandro los tengo yo´. Típico de Bilardo. Realmente estamos nombrando dos personajes imborrables de la historia del Club”, remarcó el ex presidente.

Por último, Correbo explicó por qué cree que se dio esa relación tan profunda entre Sabella y Estudiantes, no sólo en su faceta como jugador sino también, varios años después, como entrenador, lo que lo llevó a la consagración en el Apertura 2010, la Copa Libertadores 2009 y el histórico Mundial de Clubes, con la gran final disputada ante un Barcelona que tenía entre sus filas a Messi, Henry e Ibrahimovic, entre otros.

“Creo que por las características de los dos. En el caso de Estudiantes, porque es una forma de ser. Estudiantes tiene características propias de un Club bien nacido y bien desarrollado”, explicó. “Y que obtuvo siempre los galardones propios no del triunfo futbolístico solamente, sino en los institucional también. Yo cuando fui a la AFA, recuerdo que en una oportunidad, estando todos los miembros de los clubes representantes, me dirigí a uno que estaba en frente mío, que nos había prestado jugadores. Y le dije: ´después firmamos los papeles´. Y recuerdo siempre que me dijo: ´¿papeles? Con Estudiantes, el único papel que hay es la palabra´. Y eso lo sembró la historia del Club. Por eso digo: la historia de Estudiantes es importante. Y la historia de los jugadores que han pasado por Estudiantes, es también muy importante.

LEA TAMBIÉN Dolor infinito en el mundo del fútbol por la partida de Sabella

- ¿Se puede separar al Sabella jugador y entrenador del Sabella persona?

- Yo digo que todas esas cosas corren muy parejas. Fue un excelente jugador. Fue un deleite verlo. Era un deleite. Realmente era un superdotado futbolísticamente. Pero no fue menos tampoco como persona. Tanto en aquella época como a través del tiempo, llegando hasta hoy. Todos los que lo han conocido y han tenido oportunidad después, incluso en la época de técnico de Estudiantes o de la Selección, siguió exactamente igual. Un excelente ser humano. Es decir que ha igualado las condiciones a nivel personal como a nivel profesional.