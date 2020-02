Amenazaron de muerte al intendente de Lobería, donde mataron al anterior

Un médico despedido amenazó de muerte al intendente de Lobería, Juan José Fioramonti (Juntos por el Cambio) y el hecho genera por estas horas repudios y conmoción porque se trata del municipio bonaerense donde hace seis años otro empleado mató al entonces jefe comunal peronista Hugo Rodríguez.

Todo se inició tras el despido del médico anestesista Rolando Hunger del Hospital municipal “Gaspar Campos” de esa ciudad, supuestamente como sanción por haberse ausentado de una guardia.

La situación afectó a un vecino de Lobería que debía ser operado de urgencia y, ante la ausencia del anestesista, debió ser trasladado a la vecina ciudad de Necochea. El hecho generó indignación de compañeros y autoridades del municipio, que resolvió despedirlo.

Pero al comunicársele la sanción, el médico reaccionó con ira. Según denunciaron luego compañeros suyos en el Hospital, el anestesista habría dicho: “Yo no me manejo con abogados...Y acá ya le pasó algo a un intendente”, en alusión al asesinato a balazos y hachazos del ex jefe comunal peronista Hugo Rodríguez ocurrido en octubre de 2013, que generó conmoción e impacto en ese municipio de la Costa Atlántica.

Rodríguez fue asesinado por Julio Aldecoa un agente muncipal al que habían echado acusado de haber robado gasoil. El asesino había proferido amenazas en varios ámbitos contra el jefe comunal, al que responsabilizaba por su despido. Las amenazas finalmente fueron cumplidas pocos días después de que se le comunique su cesantía, cuando Aldecoa sorprendió a Rodríguez y a un vecino, Héctor Alvarez, de 48 años y padre de cinco hijos menores, caminando por un parque de la zona y los mató.

En 2015, el asesino fue condenado a cadena perpetua.

RESTRICCION

Ahora, la denuncia por amenazas contra el médico Rolando Hunger generó conmoción en un pueblo que todavía recuerda aquella tragedia. Por lo pronto, la Justicia dictó una medida para que el anestesista no se acerque a menos de 200 metros del intendente. Acaso para darle más dramatismo, en Lobería se asegura que Hunger habría sido visto merodeando el domicilio del jefe comunal luego de haber estado demorado por algunas horas.

La causa está caratulada “amenazas y desobediencia judicial” a cargo del fiscal José Luis Cipolletti.

“Nos dijeron que era imposible prescindir de los servicios del profesional hasta que siguiera avanzando el sumario y por la falta de recurso humano, pero creemos que el intendente debe tomar una decisión urgente debido a los últimos acontecimientos”, señaló por su parte Sol Di Gerónimo, concejala del Frente de Todos.

“Personalmente creo que estamos hablando de una persona que podría representar un riesgo para trabajadores y pacientes”, sostuvo.

La Justicia De Necochea solicitó un allanamiento en el domicilio de Hunger, que vive en Balcarce. El procedimiento se realizó el martes en busca de un arma de fuego que no se encontró.