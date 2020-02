Vidal, un retiro espiritual y mensaje de liderazgo

María Eugenia Vidal concretará el primer gesto fuerte tendiente a mostrarse como conductora de Juntos por el Cambio en la Provincia. El próximo jueves 27 encabezará un “retiro espiritual” en San Nicolás al que convocó a los legisladores provinciales del espacio opositor.

Se trata del retorno a la arena política de la ex gobernadora luego de su salida del poder. También, la reafirmación de que, pese a las especulaciones de los últimos tiempos, tendría resuelto seguir trabajando en territorio bonaerense.

Vidal venía insinuando una vuelta luego de sus vacaciones junto a su pareja, Enrique Sacco. Ensayó contados encuentros con dirigentes porteños y bonaerenses y también está a punto de instalar una oficina en el búnker nacional del PRO en San Telmo. Pero su liderazgo venía siendo puesto en duda por dos cuestiones centrales: la primera, porque la propia ex mandataria no estaba enviando señales claras respecto de si aspiraba a conducir Juntos por el Cambio y al mismo tiempo si analizaba trasladar ese eventual deseo a una candidatura legislativa el año próximo. La segunda cuestión es que tras la derrota electoral, principalmente el radicalismo le reconoce un rol importante pero no le concede en forma automática el carácter de líder indiscutida.

Ahora la ex gobernadora parece haber puesto proa a su nuevo objetivo que requiere en una primera instancia mantener la unidad de Juntos por el Cambio.

Parte de esa premisa ensayará en San Nicolás, donde la otra novedad será la participación de Hernán Lacunza, quien fuera su ministro de Economía y que garantiza que parte del encuentro sea dominado por la dura situación de las finanzas nacionales y provinciales.

No se descarta que se den una vuelta por el retiro espiritual otros ex funcionarios de Vidal como el jefe de Gabinete, Federico Salvai, que sigue trabajando políticamente junto a la ex gobernadora.

La reaparición de Vidal al frente de su tropa tiene la marca de lo simbólico: aparenta mostrar su disposición a intentar ser la principal referente de la oposición, un rol que quedó en parte desdibujado tras su momentánea salida del escenario público y su controvertida participación en el polémico diálogo con el gobierno de Axel Kicillof por la ley Impositiva.

Hay quienes interpretan que el llamado a los legisladores puede ser la punta del ovillo que ayude a desentrañar el posible escenario para la elección de medio término del año que viene. Al menos, de parte de la oposición. Vidal podría estar dando señales de que acaso sea candidata a legisladora nacional encabezando la nómina por la Provincia.

Por lo pronto, se sabe que tendría resuelto intervenir activamente en las cuestiones legislativas de la Provincia. Se lo habría dejado entrever a algún que otro representante de Juntos por el Cambio con el que se cruzó en las últimas horas.

Habrá que ver cómo procesa el radicalismo esa decisión de Vidal, en medio del debate interno abierto en el centenario partido en el que diversos sectores reclaman espacios de influencia igualitarios respecto del PRO.

Por lo pronto, la premisa que se traza en el entorno de Vidal es que la unidad es condición imprescindible para enfrentar las elecciones de 2021. También, para conservar el poder e influencia en el Senado, donde la mayoría opositora obliga a Axel Kicillof a negociar para conseguir leyes. Esa relación volverá a rendir examen con la discusión por los espacios que le tocan a la oposición en diversos organismos. La ex mandataria no será ajena a ese debate.