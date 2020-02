En el mercado reaccionaron bien pero los economistas se mostraron cautelosos

El mercado operó con mejoras ayer, atento a las señales del FMI en el último día de reuniones entre funcionarios del Gobierno y del organismo.

A la vez, los bonos soberanos en el mercado extra bursátil mejoraron en promedio 0,8 por ciento, aunque en lo que va del año acumulan una pérdida del 4 por ciento.

En tanto el índice Merval de la bolsa porteña mostró una suba de 0,6 por ciento, a 38.391 puntos, encabezado por la mejora anotada en acciones financieras y energéticas, principalmente de Macro (3,3 por ciento). Mientras que las pérdidas fueron lideradas por Ternium (3 por ciento) y BYMA (1,5 por ciento). En lo que va del 2020, la bolsa arrastra una caída del 6,8 por ciento.

En Wall Street, las acciones de las empresas argentinas se mostraron en verde con subas de hasta 4,3 por ciento encabezadas por Macro. Las únicas bajas significativas fueron de Irsa (1,2 por ciento) y Ternium (1,7 por ciento).

QUÉ DIJERON LOS ANALISTAS ECONÓMICOS

“Las miradas se concentran en las futuras negociaciones con el FMI luego de que haya finalizado la primera misión de la era Fernández. En lo internacional, las noticias desde China calman a los mercados bursátiles”, dijeron desde Portfolio Personal Inversiones.

“Creemos que las negociaciones con el FMI van hacia buen puerto. Ahora bien, distintas son las reglas de juego con los tenedores de bonos soberanos con legislación extranjera, que si bien no se esperan noticias importantes para lo que queda de febrero, ya en la primera semana de marzo, según el cronograma del Ministerio de Economía, se anunciaría la oferta de la reestructuración”, agregó la consultora.

Para el economista y columnista de EL DIA, Martín Tetaz, la medida implica un “apoyo al Gobierno”. A través de su cuenta Twitter dijo que ”el FMI dice que ´la deuda argentina no es sostenible...´El superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento...no es económica ni políticamente factible”. Y agregó que esto es “luz verde para propuesta de canje con fuerte quita en VP”.

En cambio el financista Christian Buteler opinó: “Te lo traduzco, el FMI dice que hay que sacarle a los inversores privados para que ellos puedan cobrar el 100 por ciento”.

“Obvio- le respondió José Luis Espert- Cuanta más quita a los acreedores privados, más fácil será para el FMI cobrarse lo que le debemos”.

El economista entrerriano Fernando Marull destacó una lectura política que hizo la misión del Fondo que visitó nuestro país: “El shock de las PASO 2019 hizo que la deuda sea sostenible con baja probabilidad a no sostenible...eso dice el FMI”.

En tanto Miguel Boggiano, anticipó una propuesta de quita a los privados de hasta el 50 por ciento. “El FMI no quiere quita. A la Anses no le harían quita. Al Banco Central no le harían quita. Entonces la única solución es masacrar a los privados con quita jugosa, 50 por ciento al menos”, razonó en su cuenta también en Twitter el economista neoliberal.