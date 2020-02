Salvaje asalto con cuchillas a un joven, por su moto

City Bell. La secuencia dura segundos pero es estremecedora. Un joven descansa sentado en su moto estacionada sobre la vereda, con un celular en la mano. El sector donde él se encuentra está iluminado, no así la calle. Se ve pasar algunos autos, pocos, hasta que una moto con tres ocupantes detiene su marcha. El conductor y ambos ocupantes se bajan del rodado frenéticamente, armados con cuchillos, y corren en dirección al chico que usaba su teléfono. Van a robarle. Éste, por su parte, advierte la maniobra y comienza a escapar. Dos lo siguen y un tercero queda rezagado, roba el casco que había quedado agarrado al manubrio del vehículo de la víctima y luego va en busca de sus compinches.

Iván fue el protagonista de esta historia, grabada por las cámaras de seguridad de su trabajo, en Alvear y 15 A. El hecho ocurrió el miércoles a las 21.34, y según relató el damnificado “me persiguieron seis cuadras o más, pero no me lograron agarrar porque un hombre me dejó entrar en su casa”. Entonces “los ladrones volvieron y fueron a donde estaba mi moto. La apedrearon, la patearon, la tiraron al piso y le clavaron los cuchillos que llevaban encima”, contó. Por último, señaló que “fui a la Comisaría, hice la denuncia y presenté los videos. No quiero terminar como los pibes estos que mataron”.