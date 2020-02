Enojado, Kicillof reclamó a opositores que se “desatornillen” de los cargos

El gobernador Axel Kicillof sacó ayer a la luz pública la dura pulseada que se registra por la designación de directores en el Banco y el Grupo Provincia, que involucra a los distintos sectores internos del peronismo y también a la alianza opositora Juntos por el Cambio. Con vehemencia, el mandatario reclamó a los opositores que “se desatornillen” de los cargos y advirtió que “los funcionarios políticos no pidan doble indemnización”.

El reclamo de Kicillof cobró volumen porque la controversia incluye a dirigentes opositores de peso como la ex gobernadora María Eugenia Vidal y al intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien encabezó el Grupo Provincia durante los años de Cambiemos en el poder. El jefe comunal replicó: “Lo que dijo el gobernador no es cierto. Las renuncias de todos los miembros del directorio, incluida la mía, estuvieron a disposición desde el 9 de diciembre”.

Según pudo establecer EL DIA, Kicillof mostró su enojo porque el oficialismo no consigue el número necesario para que sesione con quórum la asamblea del Grupo Provincia, convocada para este mismo miércoles en la sede de la entidad, a una cuadra de la Plaza de Mayo porteña. Entonces, seguirá bloqueado el nombramiento de las nuevas autoridades en las ocho empresas que integran el Grupo, entre ellas Provincia Seguros, NET y Bursátil.

El problema radica en que la asamblea del Grupo está integrada por los directores del Banco Provincia, que actualmente son solamente cinco, incluido el presidente Juan Cuattromo, otros tres representantes del Frente de Todos (Juliana Di Tullio, Sebastián Galmarini y Andrés Vivaldo) y el radical Diego Rodrigo. Este último, que reporta políticamente al ex vicegobernador Daniel Salvador, no daría el quórum para que sesione la asamblea del Grupo.

Con sólo cuatro integrantes, la asamblea no puede adoptar decisiones válidas desde el punto de vista legal. La renuencia del representante de la UCR a prestar su consentimiento se debería a que aún no hay avances en la negociación por los pliegos en el directorio del Banco Provincia, que siguen frenados en el Senado bonaerense, donde tiene mayoría la oposición. Hasta el momento, Kicillof no dio señales de que dará espacio para el nombramiento de opositores.

En cambio, avanzó ayer desde La Matanza –donde presentó un plan de reactivación para las pymes- con un mensaje directo a la oposición: “Aprovecho desde acá para pedirles que tomen nota: perdieron las elecciones”, ironizó. Y enseguida precisó: “Lo que considero lógico y razonable es que dejen que el Banco Provincia vuelva a actuar en consonancia con la política de las actuales autoridades de la provincia de Buenos Aires”.

“Compren un destornillador, desatorníllense y por favor no pidan doble indemnización los funcionarios políticos”, abundó Kicillof desde un escenario montado en el club Huracán de San Justo, arropado por el PJ matancero con Fernando Espinoza a la cabeza; intendentes del Conurbano y funcionarios de alto nivel del Gobierno nacional (estuvo el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero) el día después del derrape con la deuda externa provincial.

La embestida de Kicillof contra la oposición por los cargos en el Bapro y en el Grupo Provincia sigue una lógica política pero no práctica: si no negocia con JxC, los pliegos de los directores del Banco seguirán frenados en el Senado provincial y como consecuencia, la asamblea del Grupo continuaría paralizada. Según pudo saber este diario, el Gobernador quiere que Cuattromo quede al frente de ambas entidades.

En La Matanza, donde evidenció su malestar con esta situación, Kicillof presentó el plan “Arriba Pymes”, que consiste en la suma de diversos programas que implementarán el Bapro, la agencia de recaudación ARBA y los ministerios de Trabajo y Producción, entre otros. El titular de ARBA, Cristian Girard, le dijo a EL DIA que las pymes bonaerenses tienen actualmente una deuda de 14.000 millones de pesos y que “la idea es ayudarlas a salir del ahogo financiero”.