Tras otro día terrorífico, el mundo suma más de 10 mil muertos por el coronavirus

Italia se convirtió ayer en el país con mayor número de personas fallecidas por la pandemia de coronavirus COVID-19, al superar con 3.405 víctimas fatales a China (3.245 casos), una noticia que coincidió con la decisión del gobierno de extender hasta más allá del 3 de abril las medidas de cuarentena para frenar la propagación del virus. Así, las muertes en todo el planeta por la pandemia ya superaron las 10 mil.

El titular de la Protección Civil, Angelo Borrelli, informó que en las últimas 24 horas 427 personas infectadas con el coronavirus fallecieron en el país, lo que hizo que el saldo total de víctimas fatales desde el 21 de febrero, fecha de la primera muerte por la pandemia, superara los 3.400. Así, Italia, con casi 60,5 millones de habitantes, se convirtió en menos de un mes en el país con mayor número, una condición que hasta ayer tenía China, con 3.245 víctimas letales entre sus casi 1400 millones de residentes.

Además, el país europeo llegó a 41.035 casos positivos de COVID-19, tras un aumento de 4.480 entre anteayer y ayer, según informó Borrelli. Este último balance fue difundido el mismo día que el gobierno italiano anunció que va a extender y profundizar las medidas de restricción de movimiento de la población que inició la semana pasada con un plazo original hasta el 3 de abril.

“Las medidas tomadas, sea las de cierre de actividad, sea las del cierre de escuelas, no pueden no ser prorrogadas”, planteó el premier Giuseppe Conte, quien aseguró que, pese a la cantidad de víctimas, “las medidas restrictivas están funcionando y es obvio que cuando alcancemos el pico y los contagios empiecen a bajar, al menos en porcentaje, esperaremos algunos días para levantar las restricciones. No podremos volver de inmediato a la vida de antes”.

Al cierre original de escuelas y universidades dispuesto a inicios de marzo, Italia agregó luego el cierre de negocios, bares y restaurantes, y, más tarde la reducción de los horarios de apertura supermercados hasta las 19. Ahora analiza estrechar aun más las medidas, en un país en el que solo funcionan 17 aeropuertos y otros nueve suspendieron sus actividades para limitar el tránsito de personas.

En España, mientras tanto, el coronavirus sigue avanzando sin perder intensidad, con 3.431 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la suba más alta desde que comenzó la epidemia, mientras los fallecidos ya son 833, tras la muerte de 169 personas más que el día anterior, informó ayer el gobierno.

El número total de contagios en España se sitúa en 18.010, lo que supone un incremento del 25% respecto al día anterior, indicó Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España en videoconferencia.

El experto insistió en que los datos siguen siendo parciales y lo que hay que valorar es “la tendencia pasados varios días”, lo cual indica que no hubo un cambio sustancial de la situación en cuanto a la evolución de la epidemia de COVID-19 en España.

Por otro lado, del total de las personas infectadas, 939 están internadas en terapia intensiva en distintos puntos del país, aunque la Comunidad de Madrid sigue siendo la que soporta el mayor peso de la enfermedad, que tiene más incidencia en las personas mayores y ancianos. A todo esto, hay que decir 1.107 personas ya se curaron y fueron dadas de alta.

Mientras tanto, en Francia se registraron ayer 108 muertos por el coronavirus, lo que elevó a 372 las víctimas fatales, mientras que el país sumó 1.861 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, lo que hace un total de 10.995 infectados desde el comienzo de la pandemia.

El director general de Salud, Jerome Salomon, anunció el último balance y advirtió que “los casos de contagio se duplican cada cuatro días. La epidemia es importante y se propaga, con una circulación viral rápida e intensa”.

Francia es el séptimo país del mundo con más cantidad de infectados por el virus que se originó en China y que ya afecta a más de 245.000 personas en 178 países.

Ayer, en tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, descartó un cierre de la ciudad de Londres, la más afectada por el avance del coronavirus COVID-19, y dijo que si todos siguen los consejos del gobierno se podrá cambiar el rumbo de la epidemia y revertir la situación en 12 semanas.

En conferencia, Johnson instó al público a seguir el consejo sobre el distanciamiento social, pero admitió que si el virus se sigue propagando en la capital, podrían tomar más medidas para restringir la actividad de la población.

También reveló que el primer paciente británico con coronavirus está participando de un ensayo clínico con la esperanza de encontrar una manera de combatir el virus y adelantó que comprará cientos de miles de kits de “test de anticuerpos” para permitir que la gente pueda saber si ya tuvo el virus. En el Reino Unido, el número de muertos por la epidemia ascendió en las últimas 24 horas a 144, mientras que la cantidad de personas que contrajeron el virus alcanza a 3.269, de los que 900 corresponden a Londres.

El virus del COVID-19 ya contagió a más de 245 mil personas en todo el planeta