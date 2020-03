Alberto F. no descarta una prorroga de la cuarentena

Documentos

En el tercer día de cuarentena, el presidente Alberto Fernández afirmó que prorrogar el aislamiento social y preventivo, que fue dispuesto hasta el 31 de marzo debido al coronavirus, es una “posibilidad”, y añadió que no le “temblará el pulso” para adoptar esa medida.

En declaraciones anoche al canal América, el mandatario sostuvo que prolongaría la cuarentena “si es para tranquilidad, salud y cuidado de los argentinos”, por lo que subrayó que “la economía se recuperará”.

Además aseguró que su prioridad es la “salud” de los argentinos y que el Gobierno va a “gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila”, y afirmó que le preocupan los “tontos e insensibles” que no entienden la situación del país por la pandemia de coronavirus.

“Estoy tan enojado como cualquiera de ustedes con los que no cumplen, porque no son conscientes del riesgo al que se exponen y al que exponen a otros”, dijo sobre los ciudadanos que no respetan las normas del aislamiento social preventivo aunque dijo que ayer se vieron menos personas en las calles que el sábado.

Más temprano aseguró que en los momentos actuales “no hace falta” declarar el estado de sitio porque “todo el sistema legal está funcionando como corresponde”, y consideró que “si se llegara a eso, solo hablaría muy mal de la sociedad argentina”.

“Tenemos un sistema legal funcionando y hoy por hoy no hace falta” declarar el estado de sitio, dijo Fernández, al responder a la consulta de si podría endurecer las medidas para que la gente cumpla con el aislamiento obligatorio y no salga de sus casas.

“No quisiera llegar a eso, porque si se llegara a eso solo hablaría muy mal de la sociedad argentina”, abundó por Telefé el primer mandatario.

Aclaró que “los instrumentos ya están. Si las fuerzas de seguridad ven a alguien circulando en la calle y no puede explicarlo, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. No necesito tener gente detenida a disposición del Poder Ejecutivo. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, el Poder Judicial tiene que hacer lo suyo y yo tengo que dedicarme a cuidar la salud de los argentinos”.

“Todo el sistema legal está funcionando como corresponde” para que “el que no entienda pague las consecuencias”, agregó.

E insistió con que “no hace falta el estado de sitio hoy por hoy. Cada uno tiene que hacer su parte: si las policías provinciales hacen lo que corresponde, si las fuerzas federales hacen lo que corresponde y si la Justicia actúa como corresponde, no hace falta un estado de sitio”. Fue la ministra de Seguridad Sabina Frederic la que no había descartado esa posibilidad si mucha gente seguía rompiendo la cuarentena.

SE ESPERAN MáS CASOS

Por otro lado, afirmó que “va a haber cada día más casos” de coronavirus en el país pero advirtió que “lo importante es que esos casos se puedan atender” y que no colapse el sistema de salud, por lo que instó a la sociedad a cumplir con el aislamiento.

Al respecto, planteó que “cuesta mucho hacer entender” a sectores de la sociedad que “es por el bien de ellos que se les pide que no salgan”.

El jefe de Estado dijo que se siente “acompañado por la gran mayoría de los argentinos”, aunque habló también de quienes “no entienden” la situación en la que se encuentra el país.

“Lo que más preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entienden el riesgo en el que estamos. Me preocupa el idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado, pero son los menos, la mayoría está en sus casas”, dijo.

Ya “se iniciaron acciones penales sobre más de 2.000 personas en un día”

Relató que ya “se iniciaron acciones penales sobre más de 2.000 personas en un día” y dijo que “se secuestraron más de 300 autos en los operativos de control” que realizan las fuerzas federales en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

También remarcó que desde el Gobierno se “hizo todo lo que podía hacer” para evitar que el coronavirus “se propague a gran velocidad”, y destacó “la respuesta de los profesionales de la salud”, que “es maravillosa”.

“Para que no nos pase el peor escenario, tenemos que quedarnos en casa y guardar todas las normas de cuidado que existen”, dijo y añadió: “Hemos hecho todo lo que debíamos hacer, y ahora depende de que nosotros seamos inteligentes y no tiremos por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho”.