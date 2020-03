El primer ministro de Gran Bretaña Boris Johnson tiene coronavirus

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy que dio positivo por coronavirus.



En su cuenta de Twitter, el jefe de gobierno conservador, de 55 años, explicó que durante las últimas 24 horas desarrolló síntomas leves y dio positivo en el test de coronavirus.



"Ahora me estoy aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto", expresó.

Please join me for an important update on #coronavirus #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/QSlIOIaYsF