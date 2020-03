Ordenan la liberación de Julio de Vido en la causa conocida como Río Turbio

El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 ordenó la excarcelación del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, quien se encontraba en prisión domiciliaria en el marco de la causa conocida como Río Turbio, y ordenó que su libertad se haga efectiva de inmediato, informaron ayer fuentes judiciales.

Los jueces del TOF 1 dispusieron que el ex ministro sea excarcelado “bajo caución juratoria y con la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación”, a la vez que consideraron que su libertad no pone en riesgo la causa que se encuentra elevada a juicio oral.

Los magistrados Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico ordenaron que “la libertad” del ex funcionario y ex diputado se haga “efectiva el día de la fecha” y dispusieron que De Vido se presente mañana a las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py a firmar el acta de su liberación bajo caución juratoria.

Los jueces le mantuvieron, de todas formas, la prohibición de salir del país y dispusieron que el ex funcionario deberá comparecer en forma mensual ante el Tribunal, según surge del fallo.

De Vido había sido detenido el 25 de octubre de 2017 por orden de la Cámara Federal porteña, en el marco de este expediente en el que se lo investiga por administración fraudulenta en contra de la administración pública por supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a refacciones de la mina de carbón de Río Turbio.

En diciembre pasado, el TOF 7 había dispuesto su excarcelación en el marco de la causa de los cuadernos pero hasta hoy se encontraba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en su casa de Zárate, en el marco del expediente por el caso Río Turbio.

Fuentes del entorno del ex ministro confirmaron que ayer De Vido se encontraba a la espera de que le fuera retirada la tobillera electrónica que lo mantenía bajo monitoreo permanente.

A pesar de que en octubre pasado le habían prorrogado la detención preventiva por seis meses, su defensa volvió a plantear la excarcelación bajo el argumento de que en los primeros meses de prisión domiciliaria el ex funcionario había cumplido con todas las condiciones.

El juez Grünberg, que ya se había manifestado antes en favor de la excarcelación, insistió en el fallo de ayer que “corresponde tener en consideración que no existen elementos objetivos, que evidencien concretas posibilidades de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte del nombrado”

RECLAMO DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE TRAGEDIA DE ONCE

Familiares de muertos y heridos por la tragedia ferroviaria de Once reclamaron ayer a la Cámara Nacional de Casación Penal que ratifique y eventualmente amplíe la condena impuesta al ex ministro de Planificación Julio De Vido por ese hecho.

“Ante la libertad concedida a De Vido en una causa que no guarda ningún vínculo procesal con la Tragedia de Once queremos señalar que por la masacre de febrero de 2012 pesa sobre el ex ministro una condena de 5 años y 8 meses por administración fraudulenta de bienes del Estado”, dijeron en un comunicado.