En la primera actividad tras su liberación, De Vido encabezó un acto político en La Plata

“Estoy muy contento de estar acá, es al primer lugar que voy tras mi liberación. Mi libertad es producto del voto argentino, no por otra cosa”. Con esa frase, el ex ministro de Planificación Federal de la Nación Julio De Vido se presentó el viernes por la noche en salón principal del Club Dardo Rocha, de Ringuelet. Lo esperaban militantes kirchneristas y dirigentes del peronismo local. La actividad, organizada por la Agrupación Populismo K y el Foro por la Democracia y Libertad de los “Presxs Políticxs”, fue la primera a la que asistió el ex funcionario luego de que, la semana pasada, el Tribunal Oral Federal 1 le haya otorgado la libertad al considerar que no existen riesgos procesales en la causa de Río Turbio, por la que estaba con detención domiciliaria.

Durante su discurso ante un nutrido grupo de militantes en el predio del barrio de Ringuelet, el ex funcionario apuntó contra “la casta oligárquica que nos persigue sistemáticamente”. “Como todas las causas, fue armada fundamentalmente para atacar a nuestra conductora, que es Cristina Fernández de Kirchner”, resaltó sobre la investigación en su contra.

El ex titular de Infraestructura justificó su liberación, habló de causas “armadas”, y cuestionó al gobierno de Alberto Fernández con respecto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, a las tarifas de energía y a la suba de retenciones .

Al referirse a la vicepresidenta y al distanciamiento que ha tenido con ella -profundizado a partir de su detención-, su ex ministro explicó que “las cuestiones personales a partir de mi libertad han quedado de lado”.

Además dijo que no guarda rencor con los ex compañeros de bloque que votaron su desafuero en 2017, y adelantó que militará para ser candidato en las próximas elecciones: “En algún momento la gente me va a dar la oportunidad de acompañarla”.

De Vido afirmó además en el acto que “a partir de una falsa división del peronismo es que en La Plata no tenemos un gobierno de nuestro signo político; lamentablemente nos peleamos, nos diferenciamos, cuando hay que unirse. La individualidad siempre es buena, pero cuando el enemigo está enfrente y nos ostenta todo el poder, a través del FMI, debemos juntarnos alrededor de figuras políticas importantes”.