No pudo cobrar el salario y deambula de un banco al otro, sin soluciones

Mercedes Mencia, administrativa del Ministerio de Educación provincial, planteó que no pudo cobrar su salario en el Banco Provincia y en plena cuarentena y corriendo riesgo su salud, deambula entre sucursales y oficinas para que le den una solución. La mujer sostiene que si bien tiene impresa la liquidación y la orden de pago de su salario, “en el banco me dicen que la plata no está depositada y tampoco en la Casa Matriz”.