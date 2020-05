“Ya cerraron 360 locales comerciales en la Ciudad”, dicen dirigentes del sector

El comercio platense venía en caída libre desde mediados de 2016 y, sobre llovido mojado, apareció en escena el coronavirus y la cuarentena que empezó el 20 de marzo. ¿El resultado? Según un relevamiento de los centros comerciales de la Ciudad, ya suman 360 los locales que “bajaron sus cortinas y no las van a volver a abrir”.

Anteayer a la noche, en el marco de la protesta que el sector realizó encendiendo las luces de los negocios, el presidente del Centro Comercial Calle 8, 9 y adyacencias, Guillermo Salvioli, subrayó que “esta situación no termina en catorce días más. Esto viene para largo. Y así como necesitaremos aprender a convivir con el virus, necesitamos acomodar nuestros trabajos a esta realidad”, reflexionó, para explicar en que consiste ese acomodamiento: “Precisamos trabajar”.

“Ya no estamos hablando de alquileres, de impuestos, de sueldos”, aclaró el dirigente y comerciante, “estamos hablando de trabajar dignamente para llevar un plato de comida a nuestras mesas”.

“Al día de hoy son 360 los locales que ya bajaron sus cortinas y no las vuelven a abrir. Eso significa gente que queda en la calle sin trabajo, familias. Esto no da para más”, disparó, para especificar cómo encastra la propuesta de una reapertura comercial con la del aislamiento y el cuidado sanitario.

“Entendamos que no queremos salir de la cuarentena, lo que queremos es trabajar juntos (comerciantes y autoridades). Encontrar entre todos la mejor forma de flexibilizarla”, propuso, para reclamar “más apoyo económico (para el sector), porque si no, cuando esto termine ya no vamos a estar”, lanzó sin rodeos.

Ni un comercio menos

El viernes, comerciantes y empleados de calle 8, calle 9 y perpendiculares, con sus barbijos y guardando distancia, mostraron decenas de carteles con las consignas “ni un comercio cerrado más” y “auxilio a comercios ya”, ambas debajo de un crespón negro.

La tesorera del Centro, Natalia Raciti, destacó que “esta protesta que tuvo lugar en los seis centros comerciales de la Ciudad logró llegar a todo el país. Necesitábamos hacernos oír, que la gente nos escuche”, expresó, para poner en números aspectos de la situación.

“Necesitamos una flexibilización urgente, la venta online no cubre ni el 5 por ciento del ingreso que requerimos para subsistir. Ni siquiera nos permiten la modalidad take away (cuando el cliente retira la mercadería del local sin ingresar al mismo)”, planteó.

Luego enfatizó: “Sabemos y somos conscientes de que estamos en medio de una pandemia. Y somos los primeros en no querer enfermarnos. Ni nosotros ni nuestros seres queridos. Por ello es que vamos a ser los primeros en cuidarnos y en cuidar que nuestros locales cumplan con los protocolos, así como nuestros clientes”.

Salvioli, en tanto, recordó que “el comercio local es el motor de la economía regional, ya que genera 7 de cada 10 puestos de trabajo. Por eso decimos que sin comercios no hay ciudad. Pero si seguimos así, cuando los vecinos platenses vuelvan a salir y vayan a los centros comerciales, no van a encontrar su local amigo”.

“Uno ve cerrados los comercios habilitados y que tributan, sabe que ya no tiene más ahorros pero no sabe cómo volver a abrir, y ve también vendedores ambulantes y se pregunta ¿qué protocolo tiene el ambulante?”, cerró el dirigente comercial.