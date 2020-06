Quique Sacco, pareja de Vidal, también tiene coronavirus

Se confirmó que la pareja de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el periodista y empresario Enrique Sacco, dio positivo de coronavirus, de acuerdo a los estudios que se le entregaron esta tarde.

Primero fue Vidal la que anunció su contagio, y ahora su novio corrió la misma suerte.

Ambos, según se informó, son asintomáticos y se encuentran cumpliendo el aislamiento en su domicilio. Ninguno de los dos tuvo que recibir atención médica por el momento.

"Ayer me sometí a un hisopado y hace instantes, a las 17:53 me llegó el diagnóstico que soy COVID-19 postivo. Voy a tomar todos los recaudos en mi casa y en la radio también. Se necesita una tarea de aislamiento y un seguimiento médico. Si bien soy asintomático y estoy bien, deben seguir el caso. Les quiero agradecer a todos de manera infinita la cantidad de llamados de apoyo que me han llegado", contó el periodista en apertura de su programa en radio Del Plata.