¿Cuántas camas de terapia intensiva están ocupadas en los municipios del AMBA?

El ministerio de Salud de la Provincia informó esta tarde que "están ocupadas un 47,74% de las camas de terapia intensiva" del sistema sanitario bonaerense .

A su vez, desde la cartera de Salud agregaron que "sostenemos que la velocidad de contagios es muy preocupante y que las camas se están ocupando a una velocidad no aconsejable, pero al día de hoy la situación está controlada y el índice de ocupación de camas en toda la Provincia es de 47,40% y en los 40 municipios del AMBA es del 54%".

Esta mañana, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió sobre este tema y expresó que se deben adoptar medidas "para que no se sature el sistema de salud" en el marco del aumento de casos de coronavirus.



En declaraciones radiales, precisó que "está aumentando el Covid-19" y detalló que "en las últimas tres semanas se duplicó la cantidad de las camas de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus".



En ese sentido, Kreplak analizó que se está llegando "al margen donde tenemos que tomar una decisión ahora para que no se sature el sistema de salud".



Además, aclaró que "si las medidas las tomamos hoy, los próximos 15 días se van a seguir ocupando cama de terapia intensivas", por lo que dijo que lo ideal sería adoptar "medidas fuertes que reduzcan la capacidad de contagio".



"Ya estamos muy cerca del momento en el que hay que reducir fuertemente la circulación" del virus, señaló y advirtió que “si no tomamos medidas ahora, puede ser que no tengamos tiempo después para tomar medidas que funcionen".



"No hay que esperar a que llegue a 80% la ocupación de camas para tomar una decisión", remarcó el viceministro de Salud bonaerense.

Además, el director Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud, Fernando Nuñez, anunció hoy que "se está poniendo en funcionamiento un sistema de monitoreo de insumos críticos de internación, en particular de las camas", que permitirá tener un "mapa de situación" por jurisdicción y departamento de la Argentina.



"Vamos a poner a disposición un tablero de control que va a permitir conocer de manera gráfica el nivel de saturación en todo momento", señaló el funcionario al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud para informar sobre la situación epidemiológica en el país.