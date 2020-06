Melconian: “Terminen el campeonato de ver quién hace más populismo berreta y den laburo”

El economista Carlos Melconian brindó una entrevista en las últimas horas en la que analizó la coyuntura económica en la Argentina y proyectó cuál será el nivel de incidencia de la cuarentena en la actividad. También abordó el tema la deuda y se refirió a la asistencia económica que está brindando el Estado en medio de la pandemia.

Al referirse a la incidencia que ha tenido la pandemia en la economía mundial, Melconian indicó que “cuando vos mirás el impacto en el mundo, que está en números y se puede ver, ves que tanto del segundo trimestre que es cuando la pandemia te cacheteó, como de lo proyectado del año, hay caídas violentas en todos lados”.

Sobre el tema de la deuda, el economista analizó que "el dilema más grande es que Argentina lleva siete meses de negociación de la deuda y el resto de Latinoamérica coloca deuda al 2,5% anual para paliar la pandemia. Y pide 3 y le ofrecen 6″. Al mismo tiempo reconoció que “hay cosas que son de este gobierno y cosas que son de antes. Lo que ha blanqueado este tema y tiene que servir de ejemplo para la clase política, es que venías atado con alambre, que nunca nadie le dio pelota a la estabilidad macroeconómica, a tener un mercado de deuda”

“La Argentina no va a tener una salida violenta para bien. Lo que la cuarentena nos deja de experiencia es que hay sectores y sectores. Dentro de los sectores y la gente, todo lo que es cuentapropismo recibió una piña fenomenal, más allá de las hipocresías de ‘te dejo levantar la persiana a medias’. Esta evaluación de si voy por más cuarentena o no evidentemente no tuvo en cuenta lo económico”, remarcó.

“No digo que el gobierno no vaya a tener en cuenta cómo puede continuar ayudando. Pero Argentina entra en un semestre de transición. Yo diría, con mucha humildad, primero recuperemos el sentido común de la política, terminemos con los Vicentin, con los Sancor. Terminemos con todos esos disparates que se nos pueden empezar a ocurrir de ideas brillantes. Segundo, vayamos percibiendo qué pasa con los rebotecitos estadísticos en el nivel de actividad. Tercero, ya cortá y cerrá lo de la deuda. Llevate el paper a Columbia de nuevo y probá en otro país” recomendó el economista al referirse a la situación económica actual del país y a las negociaciones con los acreedores externos.

Sobre la ayuda del Gobierno en tiempos de pandemia, el economista recordó que en el anterior gobierno “había una competencia interna para demostrar que Macri daba más planes sociales que el que se fue. Y yo digo están todos en pedo estos”.

“La competencia populista entre partidos políticos o tipos que quieren ser presidentes tiene que terminar. A mí me daría vergüenza presentar un paper que diga que el 89% de personas vive del Estado. El orgullo debe ser tener laburo, no vivir del Estado. El liderazgo político es central, el apoyo político es central. El rodearte de gente de peso es central. Manda el presidente, pero los tipos de peso en las mesas se hacen oír” precisó.

“Va a llegar un momento en la Argentina donde el líder de verdad es el que dice que no puede ser que el 89% de la sociedad viva del Estado. Terminen el campeonato de ver quién hace más populismo berreta y den laburo“, concluyó Melconian.