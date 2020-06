Alerta: México quiere llevarse a Luka Romero, el "nuevo Messi"

Una vez más Luka Romero está en el centro de la escena luego de haber sido noticia por debutar en primera división en España con sólo 15 años de edad. El joven jugador, a quienes en Europa mencionan como "el nuevo Messi", nació en México, su padre es argentino y vive en España.

Está convocado para el equipo juvenil argentino pero ahora acaba de publicarse que Javier Aguirre, técnico mexicano del Leganés de España, aseguró que desde México quieren tentar a Romero.

México no se da por vencido y buscará convencer a la prometedora figura del Mallorca: "Me consta que México quiere hacerle una invitación para que participe con la selección mexicana. No sé a qué nivel, si Sub 17, Sub 20 o la mayor. No tengo ni idea, habrá que ver el proceso del chavo, no puedes apurar a un chico de 15 años, tirarlo a los leones, a una eliminatoria mundialista, una Copa América o una Concachampions. Es muy difícil, pero bien llevado, ahí hay futuro", fueron las palabras que esbozó Javier Aguirre, el técnico mexicano del Leganés de España, que encendieron las alarmas en Argentina.

Vale recordar que la Selección que más rápido se movió fue la de Argentina. Tras conocer su caso, decidió convocarlo para jugar el Sudamericano Sub-15. Luka aceptó el llamado y por el momento es parte de la estructura de la Albiceleste, siendo seguido de cerca actualmente por Pablo Aimar para la Sub-17.