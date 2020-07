Argentina fue elegida para probar una vacuna contra el coronavirus

El laboratorio Pfizer -con sede en Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo- y la compañía alemana BioNTech anunciaron ayer que Argentina fue seleccionada como el único país de la región para probar su vacuna contra el coronavirus. Si bien falta confirmar el visto bueno de Anmat, se estima que las fases clínicas se iniciarán el mes que viene.

El presidente Alberto Fernández recibió ayer en la Quinta de Olivos al investigador principal del estudio en el país, Fernando Polack, y a Nicolás Vaquer, gerente General de Pfizer Argentina. “Argentina es el único país de la región donde se llevará a cabo una de las fases de prueba para una posible vacuna contra el COVID-19”, afirmó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.

A todo esto, desde las compañías farmacéuticas informaron en un comunicado que “la selección de un centro en Argentina para llevar adelante estos estudios estuvo basada en distintos factores, los cuales incluyen la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo del Investigador Principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos”.

Se trata de la Fase 2b/3 de la vacuna candidata con tecnología ARN mensajero, que actualmente se encuentran en fase 1/2 y de la que el pasado 1 de julio anunciaron datos preliminares que calificaron como positivos.

“Estamos orgullosos de que la comunidad científica en Argentina tenga un papel clave en los esfuerzos de investigación global y en la lucha contra COVID-19. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente y confiamos en que la ciencia ganará”, señaló Polack, director científico de la Fundación INFANT e investigador principal del estudio en el país.

LAS EXPECTATIVAS

Ambas compañías declararon previamente que esperan poder comenzar con los estudios Fase 2b/3 en julio, a la espera de las aprobaciones regulatorias apropiadas. “El inicio del estudio clínico en Argentina está planificado para inicios de agosto, sujeto a la aprobación regulatoria de la Anmat”, señalaron en el comunicado.

Por su parte el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que “hace tiempo que venimos hablando con casi todos los laboratorios en el mundo que dicen estar trabajando en vacunas, que son más de 150 aproximadamente. De esos laboratorios, hay unos 3 o 4 que están interesados en hacer estas pruebas clínicas en la Argentina. En todos los casos, nosotros les pedimos dos cosas: que tengamos provisión para la Argentina, con prioridad y con magnitud, es decir que no haya vacunas para unos pocos. Y la segunda cosa que le pedimos, para poder liberarnos de las consecuencias de todo esto, es que haya transferencia de tecnología. Es decir que haya producción local. Que no nos pase como en otros países que no hacen respiradores y se quedan sin respiradores”.

En referencia a los dos laboratorios que ya anunciaron ayer que harán las pruebas clínicas en la Argentina, Ginés señaló que “es probable que sea en los próximos días, pero primero deberán pasar todas aprobaciones del Anmat. La actitud del Gobierno argentino es absolutamente abierta y de búsqueda de soluciones definitivas como podría ser una vacuna”.

LA VACUNA

La de Pfizer Inc. y BioNTech SE es una de las doce vacunas que están siendo probadas en seres humanos (fase clínica) alrededor del mundo según los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una primera etapa, la vacuna pasó con éxito el examen de seguridad y toxicidad en Alemania y Estados Unidos, con lo cual recibió la aprobación de la FDA (Food and Drugs Administration, institución equivalente a la Anmat pero en Estados Unidos) para avanzar hacia las siguientes fases. Fue suministrada a 45 adultos (entre 18 y 55 años) que recibieron dosis distintas entre sí (10, 30 y 100 mg) y a nueve de ellos les tocó placebo. Las personas que se sometieron a las pruebas desarrollaron una cantidad de anticuerpos que superan a los que presentaron los pacientes recuperados de coronavirus y ello constituye un dato alentador. Los expertos señalaron que “fue bien tolerada”, aunque en algunos casos generó fiebres y otros daños colaterales menores.

Si bien su eficacia nunca fue evaluada hasta la fecha, se espera que consiga buenos resultados. En mayo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS, anunció que hasta 2021 no habría noticias. No obstante, las farmacéuticas pisaron el acelerador y van anunciando, semana a semana, con la comunicación de avances alentadores. Lo anunciado ayer Pfizer y BioNTech podría significar una muy buena noticia para Argentina. Cuando la vacuna esté finalmente lista y si esta versión que se probará a nivel local obtiene buenos resultados, nuestro país podría colocarse en otro lugar de preferencia al momento de disputar el acceso a las dosis necesarias. Se espera que obtenga algunas ventajas en los procesos de compra y distribución, aspecto que entusiasma a las autoridades de Salud. Primero, se sabe, se vacunará a los denominados “grupos de riesgo” y recién después se inmunizará al resto de la población.