La Plata, diez días en fase 3: más circulación, más contagios y altas

A diez días de la flexibilización del último tramo de cuarentena “dura” se advierte en La Plata un notable aumento de la circulación de vecinos, lo que se acompaña con un crecimiento de casos positivos de coronavirus. Paradójicamente, se incrementó también el número de pacientes recuperados. En tanto, en relación al resultado de las “salidas saludables” de los chicos, la infectóloga Silvia González Ayala remarcó que el proceso se vivió de forma ordenada y con la debida prudencia de no volcarse de manera masiva a las calles, aunque la especialista llamó la atención sobre el uso correcto del barbijo y la distancia que debe mantenerse entre personas de diferentes grupos familiares.

Asimismo, no cede la preocupación entre los prestadores de la salud por la ocupación de camas en la red hospitalaria, sobre todo en los sectores de cuidados intensivos, donde se atiende a los pacientes más graves. El mayor índice de plazas de internación corresponde, no obstante, y según se aclaró, a las patologías habituales –por lo general estacionales- y no a infecciones de COVID-19.

Mientras las calles muestran un ritmo que no parece corresponder al aislamiento social, con numerosos vecinos caminando y un intenso tránsito vehicular, sobre todo en las zonas más céntricas del casco fundacional de la Ciudad, de acuerdo a los datos suministrados por la Municipalidad de La Plata, entre el 19 de julio (último día de cuarentena estricta) y el lunes pasado, ya en fase 3, los contagios de coronavirus crecieron de 1.780 a 2.706 (anoche ya eran 2896), lo que representa el 34 por ciento del total de casos, a la vez que se registró una suba también de la cifra de fallecidos, pues de 35 se pasó a 47, una diferencia de 12 casos que equivale al 25 por ciento del total de decesos.

Dentro de este panorama inquietante, asomó un dato alentador. Y es que creció el número de enfermos de COVID-19 recuperados, ampliando la diferencia con los casos activos y la movilidad de vecinos en la vía pública, según datos tomados hasta el pasado fin de semana. En este recorrido de la fase 3 subió esa curva en relación con los casos activos. De acuerdo con los informes, hasta el lunes último se contabilizaron 1.451 altas médicas frente a 1.208 cuadros activos. El 17 de julio la cifra, en ese orden, era de 923 a 822.





Las autoridades sanitarias destacaron, por otra parte, que el inicio de la flexibilización de la cuarentena encontró a la Ciudad lejos de la plena ocupación de camas de terapia intensiva, con un 59 por ciento sobre un total de 398 plazas. Sin embargo, en esos días también se trataba de una mayoría de pacientes que no portaban COVID-19 sino otras enfermedades.

En ese sentido, la Ciudad cuenta con cinco centros de aislamientos para pacientes con coronavirus listos para su funcionamiento, aunque a raíz del margen que existe para alcanzar la plena ocupación en las áreas de camas de piso de los establecimientos de salud con internación, esas instalaciones nuevas son destinadas a personas de otros municipios.

Desde que comenzó la actual fase de la cuarentena, la tendencia de movilidad en la vía pública en La Plata es 44 por ciento menor con respecto a los índices que se registraban hasta antes de la pandemia, lo que refleja un alza en relación al último período de aislamiento estricto (entre el 1 y 17 de julio), cuando la curva bajó al 51 por ciento, de acuerdo con el procesamiento de datos de Google por geolocalización.

En Ensenada la movilidad pasó de 47 a 42 por ciento, acercándose 5 puntos a las cifras que se tenían hasta el 7 de marzo cuando se registró el primer caso de COVID-19 positivo en el país.

Similar es la situación de la movilidad en Berisso, aunque se observa levemente mayor que en Ensenada y La Plata, ya que se redujo de 47 a 41 por ciento.

Los paseos de los chicos

González Ayala evaluó los paseos que se permitieron a los menores de 12 años –acompañados por un adulto- a partir del ablandamiento de las medidas de aislamiento social. “Me pareció bien como se dio, pero seguimos teniendo las falencias en dos cosas centrales, que son el uso del tapaboca-nariz y la distancia entre personas cuando no es del grupo familiar. Es en lo que hay que insistir y trabajar, porque junto con el lavado de manos son los elementos que tenemos para la protección de cada persona”, señaló la especialista.

Además, la médica celebró que “la gente no salió desesperada, fue ordenado”, aunque reiteró que se debe hacer hincapié en “eso del grupo interactuando con otros” porque “se ve que no se guarda la distancia”.

Por último, González Ayala también se refirió a la ocupación de camas en nuestra ciudad: “En La Plata por lo que hemos visto, está diferente a los informes oficiales que consideran en el Área Metropolitana -aseveró-. Por la calidad asistencial y referencias, las instituciones no atienden solamente a la población de La Plata y eso explica la mayor ocupación. Atienden gente de países limítrofes, ahora están las fronteras cerradas, pero mucha gente de conurbano sur o interior de la Provincia vienen a La Plata, por la alta complejidad y especialidades que tienen los hospitales, clínicas y quirúrgicas”.