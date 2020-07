“Si quiere venir a Estudiantes, Messi tiene la 10 asegurada, pero no lo veo saliendo del Barça”

Juan Sebastián Verón se sumó a la lista de los que soñarían con tener a Messi en sus filas, tras los rumores que se instalaron acerca de su posible salida del Barcelona en 2021. Sin embargo, el presidente de Estudiantes dejó en claro que cree que Leo seguirá en el equipo catalán.

En una entrevista con la agencia EFE, la Brujita opinó esto sobre la actualidad del astro rosarino: “una opinión desde fuera no te puedo dar. No es un periodo bueno para el equipo, va sufriendo un recambio y son difíciles esos recambios; es difícil encontrar a un Xavi y a un Iniesta, no lo vas a encontrar tampoco. Aquellos que están, obviamente, van sumando años (ríe), es un momento de transición y complejo que en definitiva tendrán que trabajar para encontrar la respuesta a todo eso.

Luego, consultado sobre la posibilidad hipotética de que la Pulga regrese a Argentina y lo haga en el Pincha, Verón dijo esto: “si quiere venir acá, tiene la '10' asegurada. Más allá de eso, no me lo imagino realmente fuera del Barcelona, pero son todas cosas que hoy nosotros estamos diciendo esto y mañana le vemos por ahí yéndose a otro club. La realidad es que el que tiene la decisión y ver sus ganas y todo lo que le rodea lo tiene él y lo sabe él; no lo sabrá ningún otro”, marcó la Brujita.