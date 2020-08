Nueva advertencia por la falta de luminarias en Av. Antártida

Las quejas por las falencias del alumbrado público siguen a la orden del día. Ahora quienes pusieron el grito en el cielo por la rotura de las luminarias son los vecinos que a diario transitan por la zona de la Avenida Antártida, quienes hicieron pública su preocupación por los problemas con la iluminación que persisten en el tramo que va de 526 a 528.

Según precisó el frentista, sólo se pueden ver postes de luz mientras que los artefactos leds están ausentes. “Cuando cae el sol, la zona queda totalmente a oscuras” indicó.

Al mismo tiempo, precisó que se puede observar un problema similar sobre calle 8, desde 528 a 530 (Tolosa).

A su planteo se sumó el de otro vecino que con frecuente circula por allí, quien advirtió que incluso se vio obligado a cambiar su recorrido cotidiano por temor a la inseguridad.

“Prácticamente no se ve nada. Entonces no me voy a arriesgar a pasar por allí”, enfatizó el vecino, quien dijo que esta situación complica sobremanera a los frentistas, ya que por temor a los robos muchos de ellos directamente evitan salir de sus casas después de las 19. “Ya se hicieron reclamos, pero del área municipal no vinieron a repararlas”, afirman.