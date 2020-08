Ginés González García admitió que puede haber "marcha atrás" en el regreso del fútbol si los casos siguen subiendo

Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, afirmó en las últimas horas admitió que existe la posibilidad de retrotraer la medida del regreso al trabajo en caso de que los casos sigan aumentando.

"Es algo hablado con la AFA", admitió en diálogo con La Red el funcionario nacional, quien además agregó: "Hay lugares de la Argentina que estaban fenómenos y que hasta se querían jugar partidos o hacer los campeonatos ahí, y hoy están como están. Esto nos puede pasar, pero no queremos que suceda y por eso hay un sistema de vigilancia muy estricto sobre los planteles. Se van a cuidar mucho, sabemos cómo van a ser los entrenamientos y va a haber un examen clínico cotidiano de los jugadores, pero eso no implica que no pueda pasar”.

Siguiendo por la misma línea, puntualizó: “En la medida que salimos, como en el caso de ir a entrenar, las posibilidades de contagio son más fuertes. Y si hay planteles que trabajan juntos, son más fuertes. Por eso estamos exaltando los protocolos y la responsabilidad individual de los clubes y de los jugadores. Somos personas grandes y en la medida en que podamos cumplir con todo, se va a seguir avanzando”.

Por otro lado aseguró que no se sintió "presionado" para dar el visto bueno al regreso del fútbol desde el área de la salud. "Había ansiedad, ganas, pero sentirme presionado, no. Todas las instituciones han sido muy responsables diciendo que iban a respetar siempre las decisiones del gobierno. Pero tampoco uno puede ignorar un mundo lleno de intereses. Desde los entrenadores, los jugadores, los clubes, la televisión, los periodistas deportivos", indicó.

En relación a los testeos de los planteles, afirmó: "La AFA dijo que tenía un fondo. Pero lo que pasa es que hay dos tipos de testeos, uno eligió uno, otro eligió otro, y en eso no hay acuerdo".

"PODRÍA ASEGURAR QUE LA VACUNA ESTARÁ EL AÑO QUE VIENE"

Ginés González García, en una entrevista que le dio a Infobae, habló sobre la situación de la pandemia del coronavirus en el país y se animó a dar una fecha para la aparición de la vacuna.

“Con optimismo, podría asegurar que la vacuna contra el COVID-19 estará el año que viene”, indicó el ministro de Salud de la Nación.

"Por decisión del Presidente estamos haciendo todo para que la vacuna esté cuanto antes y que además esté disponible para todos los argentinos. Ahí hay varias dificultades; cuándo va a estar y los precios disímiles que hay entre las vacunas, que van desde 2,5 dólares hasta 40 dólares. Con lo cual imagínese la incertidumbre. Porque además no se sabe todavía cuál está comprobado que sea efectiva. Pero yo tengo confianza en que van a ser varias las que van a funcionar", agregó.

Por otro lado, y en relación al aumento de casos diarios en el país, indicó: "Creo que hay circulación comunitaria en una enorme cantidad de población, que es lo que está pasando ahora. Además, pasamos de hacer 2.000 testeos al principio a estar haciendo, ahora, 16.000 por día, con lo cual naturalmente se expande la posibilidad de que haya más casos. Y, por último, al ampliar la forma en que se diagnostica, o que se considera a una persona que tiene el virus, claramente también vamos a ampliar el número".

Al hablar de los inicios de la pandemia, contó cuando tomó conciencia de la magnitud de lo que estaba sucediendo. "En los primeros días de enero, con la información internacional de que había una epidemia rara en China. Empezamos a mirar ahí. Yo me acuerdo que por las dudas, creo que el 23 de enero, dije bueno, compremos los reactivos por si esto pasa acá en Argentina, aunque me decía que nunca iba a pasar en el verano, que todo en realidad es de invierno", aseguró.

Al ser consultado por el día que dijo "Esto no va llegar a la Argentina...", remarcó: "No, no dije eso. Yo dije exactamente: “No creo que venga a Argentina salvo que venga un caso importado”. Esa segunda parte algunos medios la sacaron".

En tanto, y ante la pregunta de si volviera a una cuarentena estricta si fuese por él, respondió: "Si usted me dice por la evolución de la enfermedad no tenga ninguna duda de que sí".

Ginés González García también hizo referencia al conflicto que se generó con las camas del PAMI con la Capital Federal: "Yo sé que lo que dice Luana (Volnovich, titular del PAMI) es cierto. Ellos están derivando muchas camas que son de Capital a Provincia. Lo cual es raro, porque toda la vida ha sido Capital la que atiende más casos de otros lugares, de la Argentina, no solo de provincia".